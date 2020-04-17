Коронавирус в Рязани и области, последние новости на 17 апреля: 154 человек заражены, 31 - на подтверждении

Мы продолжаем вместе с вами следить за последними новостями о коронавирусе в Рязани и Рязанской области.

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К 17 апреля 1:00 удалось узнать следующие последние новости по коронавирусу в Рязани и области. Зарегистрировано 154 случая заболевания. Анализы условно зараженных 31 человека находятся на подтверждении. Всего 185 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19. В числе тех, у кого за минувшие сутки выявили инфекцию, оказался 9-месячный малыш.

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Администрация Рязани опубликовала свежую статистику по заболеваемости коронавирусом COVID-19 в областном центре. Согласно карте представленной городскими чиновниками, больше всего подтвержденных и условно подтвержденных случаев заболевания зафиксировано в Железнодорожном районе - 26. В Московском районе зарегистрировано – 24 случая, в Октябрьском – 20 заболевших, в Советском районе – 6 случаев заражения.

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Согласно полученной информации, всего инфицированных в Рязани – 76. В Заокском сельском поселении – 20, в городе Михайлове – 17. Причем, сутками ранее в Михайлове было всего девять заболевших коронавирусом человек.

Значительно прибавилось инфицированных и в Шацком районе, теперь их стало 6 человек – 5 – в Казачьей Слободе и один зараженный в поселке Вочкас. Не остался в стороне и сам Шацк, за сутки там обнаружили пять зараженных коронавирусом человек.

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Согласно последней информации, опубликованной к 17 апреля 01:00, в Рязанской области, без учета областного центра, выявлено 35 тысяч 805 граждан, прибывших в муниципалитеты из других регионов, в том числе из-за рубежа.

«В настоящее время на контроле в муниципальных образованиях находятся 855 граждан, все они до истечения срока карантина пребывают в самоизоляции или в обсервациях», - сообщили в опергруппе.

Также отмечается, что 657 человек уже прошли период наблюдения, все они оказались здоровы.

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На границе Рязанской и Московских областей в деревне Срезнево Рыбновского района на трассе М5 «Урал» представители МВД, МЧС, Роспотребнадзора и скорой медицинской помощи организовали пост, призванный предотвратить дальнейшее распространение коронавирусной инфекции.

Дорожные полицейские останавливают автомобили для того, чтобы медики, сотрудники Роспотребнадзора и волонтеры могли проверить здоровье водителей и пассажиров. Также выявляются нарушители самоизоляции и нарушители правил дорожного движения.

За первые восемь часов работы сотрудники ГИБДД выявили более пятидесяти нарушений.

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Кроме того, на выезде из Рязанской области полицейские остановили автомобиль «Лада» с прицепом. При проверке документов выяснилось, что 33-летний водитель «Весты» вез в Москву молочную продукцию на продажу.

«Сотрудники Госавтоинспекции оперативно среагировали и в целях пресечения нарушения режима самоизоляции, выдали водителю соответствующее уведомление и отправили его домой», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

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В Рязанской области из-за распространения коронавируса временно закрыли мечети, молельные дома и комнаты по пятницам, сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Рязанской области.

«Джума-намаз совершать четырьмя мусульманами по образцу Московской соборной мечети. Каждый дома совершает полуденный зухр-намаз после 13:00 вместо джума. Молим Всевышнего Аллаха принять наши поклонения», - говорится в сообщении.

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