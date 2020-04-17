Масштабная дезинфекция в Рязани 18 апреля: общественный транспорт исчезнет на весь день
18 апреля в Рязани пройдет масштабная санитарная уборка и дезинфекция улиц. Такое решение городской оперативный штаб принял, «исходя их оперативной обстановки»: на улицах становится все больше людей и автомобилей.
- В преддверии выходных и праздничных дней интенсивность передвижений рязанцев увеличилась, что неизбежно привело к росту количества инфицированных [коронавирусом], - написала на личной странице в Facebook градоначальница Елена Сорокина.
Это побудило чиновников не только вывести на улицы спецтехнику и обработать весь город, но и обратиться к УМВД, чтобы полиция ограничила движение частного транспорта. Пресс-служба администрации сообщает, что во время уборки и дезинфекции могут частично перекрывать районы. Где и когда перекроют улицы, власти не уточнили.
Важно! Общественный транспорт в субботу не будет работать совсем и возобновит работу лишь в воскресенье.
Елена Сорокина заявила, что обработают дороги, тротуары, детские, спортивные площадки, остановки. Начнут с 9.00. До 14.00 торговым центрам и магазинам рекомендовали завершить работу, провести дезинфекцию помещений и прилегающих территорий.
Как дезинфицируют улицы Рязани от коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU