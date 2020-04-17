2020-04-17T18:09:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Масштабная дезинфекция в Рязани 18 апреля: общественный транспорт исчезнет на весь день

Движение личного транспорта тоже ограничат. В течение дня могут частично перекрывать районы
Антон КОНОВАЛОВ
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18 апреля в Рязани пройдет масштабная санитарная уборка и дезинфекция улиц. Фото: admrzn.ru18 апреля в Рязани пройдет масштабная санитарная уборка и дезинфекция улиц. Фото: admrzn.ru
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18 апреля в Рязани пройдет масштабная санитарная уборка и дезинфекция улиц. Такое решение городской оперативный штаб принял, «исходя их оперативной обстановки»: на улицах становится все больше людей и автомобилей.

- В преддверии выходных и праздничных дней интенсивность передвижений рязанцев увеличилась, что неизбежно привело к росту количества инфицированных [коронавирусом], - написала на личной странице в Facebook градоначальница Елена Сорокина.

Это побудило чиновников не только вывести на улицы спецтехнику и обработать весь город, но и обратиться к УМВД, чтобы полиция ограничила движение частного транспорта. Пресс-служба администрации сообщает, что во время уборки и дезинфекции могут частично перекрывать районы. Где и когда перекроют улицы, власти не уточнили.

Важно! Общественный транспорт в субботу не будет работать совсем и возобновит работу лишь в воскресенье.

Елена Сорокина заявила, что обработают дороги, тротуары, детские, спортивные площадки, остановки. Начнут с 9.00. До 14.00 торговым центрам и магазинам рекомендовали завершить работу, провести дезинфекцию помещений и прилегающих территорий.

Как дезинфицируют улицы Рязани от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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