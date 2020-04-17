17 Апр 2020 2020-04-17T14:46:59+03:00

Сорокина о режиме самоизоляции в Рязани: На улицах увеличилось количество машин и людей

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На оперативном совещании в администрации Рязани обсудили эпидемиологическую обстановку в областном центре, которая остается напряженной.

— Заболеваемость коронавирусом в Рязани ежедневно нарастает, — отметила глава администрации Елена Сорокина. — В преддверии выходных и праздничных дней на улицах города увеличилось количество автомобилей и людей, нарушающих режим самоизоляции.

Глава администрации поручила руководителям городских подразделений проработать возможность усиления мер по соблюдению горожанами режима самоизоляции.

Этот вопрос уже сегодня будет проработан с членами городского оперативного штаба.

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ИСТОЧНИК KP.RU