Сорокина о режиме самоизоляции в Рязани: На улицах увеличилось количество машин и людей
На оперативном совещании в администрации Рязани обсудили эпидемиологическую обстановку в областном центре, которая остается напряженной.
— Заболеваемость коронавирусом в Рязани ежедневно нарастает, — отметила глава администрации Елена Сорокина. — В преддверии выходных и праздничных дней на улицах города увеличилось количество автомобилей и людей, нарушающих режим самоизоляции.
Глава администрации поручила руководителям городских подразделений проработать возможность усиления мер по соблюдению горожанами режима самоизоляции.
Этот вопрос уже сегодня будет проработан с членами городского оперативного штаба.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Коронавирус в Рязани и области, последние новости на 17 апреля
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Рязани и Рязанской области на 17 апреля 2020 года (информация обновляется).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU