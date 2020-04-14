Коронавирус в Рязани и области: в каких районах выявили зараженных

Продолжаем следить за последними новостями о коронавирусе в Рязани и Рязанской области на 14 апреля 2020 года. Актуальную информацию по зараженным дает оперативная группа правительства Рязанской области.

Выявленные подтвержденные и условно подтвержденные случаи по районам Рязанской области на 14 апреля 13:00.

Всего коронавирусом в Рязани и Рязанской области заболели 141 человек, из них:

- Рязань – 55 (+4 в сравнении с 13 апреля);

- Заокское сельское поселение Рязанского района – 20 (+3);

- Скопинский район - 12: Павелец – 4 (-1), Ильинка - 5 , Клекотки – 1, Нагиши – 1, Шелемишево – 1 (ранее в списках не было);

- Скопин – 3 (-1);

- Михайловский район – 4: Октябрьский – 2, Стрелецкие выселки – 1, Первомайский – 1;

- Михайлов – 9 (+2);

- Рязанский район – 6 (+1): Абрютино – 3, Дядьково -1, Подвязье – 1, Секиотово – 1 (ранее в списках не было);

- Захаровский район – 4: Безлычное - 3, Поливаново – 1;

- Рыбновский район – 4: Старое Батурино -1, Глебово -1, Горяйново – 2;

- Клепиковский район – 4: Аверкиево – 4;

- Спасск-Рязанский – 4 (+2);

- Касимовский район – 2: Телебукино – 1, Щербатовка – 1;

- Касимов – 2;

- Сасовский район – 2: Фроловское – 1, Сотницыно – 1;

- Сасово – 2;

- Пронск – 1;

- Новомичуринск – 6;

- Шацкий район – 1: Казачья Слобода – 1.

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