2020-04-30T01:17:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани и области, последние новости на 30 апреля: 840 - заражены, 40 - на подтверждении

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Рязани и Рязанской области на 30 апреля 2020 года. Информация обновляется
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По состоянию на 1.00 30 апреля в Рязанской области официальное число заболевших (с учетом выздоровевших и умерших) достигло 840 человек, а вместе с теми, кому диагноз COVID-19 поставлен, но еще не подтвержден - 880 человек.

258 пациентов госпитализированы, в том числе 15 детей.

Состояние 89 человек медики оценивают, как удовлетворительное. 145 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Тяжелых случаев – 24, в том числе шесть человек (58, 65, 66, 67, 69 и 83-х лет) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Остальные рязанцы переносят заболевание в легкой форме. Они находятся дома под наблюдением врачей.

Выздоровели 64 человека, умерли трое.

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В среду, 29 апреля, стало известно, что всех гостей Рязанской области, в том числе тех, кто обладают пропусками, при въезде в наш регион поместят на 14-дневную самоизоляцию. Об этом «Комсомольской правде» сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Передвижение автомобилей планируется отслеживать по камерам. С 30 апреля на всех дорогах круглосуточно начнут действовать карантинные посты.

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Также в среду, 29 апреля, в одной из рязанских больниц скончался 70-летний мужчина, у которого ранее диагностировали коронавирусную инфекцию.

Опергруппа по борьбе с распространением COVID-19 сообщает, что пациент имел сопутствующее хроническое заболевание. Врачи долгое время поддерживали его в стабильном состоянии, но болезнь все же оказалась сильнее.

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Еще одним значимым событием дня стали ответы чиновников из опергруппы областного правительства на часто задаваемые вопросы по цифровым пропускам с QR-кодом. Из ответов властей выходит, что в настоящее время пропуски с QR-кодом в Рязани необязательны!

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Что касается географии распространения инфекции, то COVID-19 впервые выявили еще в восьми населенных пунктах Рязанской области. Это Шумашь (Рязанский район), Малеево (Касимовский район), Костино (Рыбновский район), Павловка (Спасский район), Молькино (Клепиковский район), Мелихово (Чучковский район) и Боровок (Александро-Невский район), Новиково (Скопинский район).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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