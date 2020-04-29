2020-04-29T18:39:20+03:00
Общество

Передвижение по QR-коду в Рязани: если пропуска нет, подойдет паспорт

Оперативная группа регионального правительства разъяснила некоторые моменты с введением системы электронных пропусков
Яков РЫКОВ
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Передвижение по QR-коду в Рязани: если пропуска нет, подойдет паспорт.Передвижение по QR-коду в Рязани: если пропуска нет, подойдет паспорт.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Чиновники из опергруппы областного правительства ответили на часто задаваемые вопросы по цифровым пропускам с QR-кодом. Из ответов властей понятно, что если пропуска по каким-то причинам нет, то его может заменить любой документ, удостоверяющий личность. Цитируем вопросы-ответы:

— Как получить цифровой пропуск тем, у кого нет смартфона и компьютера?

— Иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

— Что делать рязанцу, которому надо сходить в магазин, а у него кнопочный телефон и нет дома принтера?

— Для похода в ближайший от места проживания магазин пропуск не требуется. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Отметим, что если пропуск с QR-кодом у человека есть, то паспорт нужно иметь при себе обязательно. Чтобы полиция на месте смогла удостоверить личность владельца пропуска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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