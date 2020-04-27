Передвижение по QR-коду в Рязани: как оформить электронные пропуска

С 27 апреля в Рязани для передвижения по городу жителям начали выдавать электронные пропуска с QR-кодом. Напомним, впервые о возможности введения спецпропусков сказал губернатор еще 23 апреля, но отметил, что пропуска с QR-кодом появятся в случае ухудшения обстановки по коронавирусу. Если ситуация потребует, то электронную систему введут в течении трех дней.

Уже на следующий день доступ к пропускам с QR-кодом получили руководители предприятий и организаций. Для них на сайтах областного правительства и городской администрации открыли раздел «Оформление пропуска на передвижение для юридических лиц». Для физических лиц доступ к пропускам власти пообещали открыть 27 апреля, что и добросовестно исполнили. Рассказываем, как оформить и получить пропуска с QR-кодом в Рязани.

КАК ОФОРМИТЬ СЛУЖЕБНЫЙ ПРОПУСК QR-КОДОМ

Пропуска с QR-кодом работодатели оформляют своим работникам в следующих случаях:

- при следовании сотрудника к месту работы или с работы домой;

- если трудовые обязанности работника, связанные со служебной необходимостью, проходят вне места его проживания;

- для волонтерской деятельности в связи с угрозой распространения коронавируса.

Чтобы пропуска с QR-кодом в Рязани самостоятельно нужно зайти на сайт правительства Рязанской области в раздел «Оформление пропуска на передвижение для юридических лиц». Там необходимо выбрать соответствующую вкладку: «Пропуск для представительств федеральных, региональных, муниципальных органов власти и силовых ведомств Рязанской области», «Пропуск для работников организаций» и «Пропуск для волонтеров».

Там же заполняется несложная анкета: ФИО, е-mail, наименование организации, график работы на последующий месяц, время работы и так далее.

КАК СДЕЛАТЬ ПРОПУСК С QR-КОДОМ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Чтобы получить электронный пропуск для граждан, необходимо зайти в раздел «Получение пропусков для физических лиц» и заполнить анкету:

- ФИО, дата рождения, электронная почта и номер телефона;

- последние три цифры документа, удостоверяющего личность, например, паспорта;

- личный ИНН (номер можно получить онлайн в налоговой по паспорту);

- адрес фактического проживания;

- адрес назначения;

- госномер машины, для автомобилистов;

- цель передвижения.

На выбор предлагается несколько вариантов в качестве цели передвижения:

- посещение продовольственного магазина;

- посещение врача или ветеринара;

- посещение банка или почты;

- выезд в загородный дом (на дачу) или из него;

- участие в похоронах;

- изменение места проживания;

- посещение суда;

- иное.

Что значит «иное» власти не расшифровывают, но конкретизировать рязанцам ничего не надо.

Водителя в Рязани тоже понадобится электронный пропуск с QR-кодом. Рассказываем, как получить электронный пропуск.Фото: Иван МАКЕЕВ

После заполнения анкеты нужно обязательно проставить галочки подтверждения, что вы:

- не были в контакте с лицом, зараженным коронавирусом;

- имеете нормальную температуру тела;

- не имеете симптомов респираторных инфекций;

- соблюдаете меры общественной и личной профилактики респираторных инфекций.

После заполнения анкеты появляется QR-код, который можно распечатать или сохранить на телефоне в виде фотографии.

— Нужно провести работу с населением, объяснить важность всех этих мер, — подчеркнул губернатор Николай Любимов. — Что касается физических лиц, хочу обратиться к гражданам отдельно. Если у вас есть такая возможность, то оформите пропуска себе и своим близким заблаговременно.

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