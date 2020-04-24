Режим ограничения: как в Рязани получить пропуск с QR-кодом самостоятельно

24 Апр 2020 2020-04-24T13:29:17+03:00

Режим ограничения: как в Рязани получить пропуск с QR-кодом самому. Фото: Иван МАКЕЕВ

Для передвижения по городу в Рязани введут специальные пропуска. рассказываем, как получить пропуска с QR-кодом

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Стало известно, как в Рязани получить спецпропуска QR-кодом для передвижения по городу. Соответствующее разъяснение дано в постановлении губернатор Николая Любимова.

Итак, пропуска с QR-кодом в первую очередь оформляют работодатели своим работникам в следующих случаях:

- следование сотрудника к месту работы и с работы домой;

- трудовые обязанности, связанные со служебной необходимостью, если человек находится вне места проживания;

- волонтерская деятельность в связи с угрозой распространения коронавируса.

Все остальные рязанцы могут получить пропуска с QR-кодом самостоятельно.

Как получить пропуска с QR-кодом в Рязани:

Для получения пропуска нужно зайти на сайт правительства Рязанской области в раздел «Получение пропусков для физических лиц». Там можно электронный QR-код распечатать или сохранить на своем мобильном устройстве. Что касается работодателей, то им необходимо зайти в раздел «Оформление пропуска на передвижение» и оформить пропуска с QR-кодом на своих работников.

Постановление вступит в силу с 27 апреля.

Напомним, 23 апреля губернатор Николай Любимов сообщил, что пропуска с QR-кодом введут в Рязани в течении трех дней с момента резкого ухудшения ситуации по коронавирусу (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU