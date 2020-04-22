На рязанских вокзалах появятся тепловизоры с распознаванием лиц

22 Апр 2020 2020-04-22T16:58:52+03:00

Одно из предприятий города в рекордно короткие сроки разработало приборы и протестировало. Уже в май они появятся на всех вокзалах региона

Изменить размер текста: A A

Специалисты научно-производственного предприятия «Александр» из Рязани за полтора месяца разработали теплографические комплексы с фиксацией распознавания лиц. Приборы служат для бесконтактного измерения температуры проходящего потока людей.

— Тепловизоры позволяют контролировать температуру тела до 30 человек одновременно, что помогает выявлять в потоке людей, которые потенциально могут быть носителями коронавируса, — рассказал ТАСС начальник управления министерства промышленности и экономического развития Рязанской области Вадим Фролов. — Система обладает функцией автоматического фотографирования и сохраняет изображения лица на жесткий диск компьютера с фиксацией температуры, превышающей заданный порог.

По словам главного инженера предприятия Александра Семенова, в связи с пандемией коронавируса тепловизоры разработали в рекордно короткие сроки, работа над ними началась в начале марта. Опытные образцы протестировали на одном из железнодорожных вокзалов Рязани. В начале мая первая партия по заказу рязанского правительства партию приборов распределят между вокзалами региона. Комплекс представляет собой моноблок весом около 1,5 кг.

Отмечается, что стоимость опытных образцов соизмерима с китайскими аналогами, но как только запустят серийное производство их цена снизится на 20-30%. Ежегодно завод готов производить до 10 тысяч тепловизоров.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Коронавирус в Рязани: аэрозольную обработку улиц запланировали на четверг и пятницу

Об этом стало известно после совещания в администрации областного центра (подробности).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU