На рязанских вокзалах появятся тепловизоры с распознаванием лиц
Специалисты научно-производственного предприятия «Александр» из Рязани за полтора месяца разработали теплографические комплексы с фиксацией распознавания лиц. Приборы служат для бесконтактного измерения температуры проходящего потока людей.
— Тепловизоры позволяют контролировать температуру тела до 30 человек одновременно, что помогает выявлять в потоке людей, которые потенциально могут быть носителями коронавируса, — рассказал ТАСС начальник управления министерства промышленности и экономического развития Рязанской области Вадим Фролов. — Система обладает функцией автоматического фотографирования и сохраняет изображения лица на жесткий диск компьютера с фиксацией температуры, превышающей заданный порог.
По словам главного инженера предприятия Александра Семенова, в связи с пандемией коронавируса тепловизоры разработали в рекордно короткие сроки, работа над ними началась в начале марта. Опытные образцы протестировали на одном из железнодорожных вокзалов Рязани. В начале мая первая партия по заказу рязанского правительства партию приборов распределят между вокзалами региона. Комплекс представляет собой моноблок весом около 1,5 кг.
Отмечается, что стоимость опытных образцов соизмерима с китайскими аналогами, но как только запустят серийное производство их цена снизится на 20-30%. Ежегодно завод готов производить до 10 тысяч тепловизоров.
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ИСТОЧНИК KP.RU