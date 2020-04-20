Коронавирус в Рязани: аэрозольную обработку улиц запланировали на четверг и пятницу

20 Апр 2020 2020-04-20T23:13:09+03:00

Об этом стало известно после совещания в администрации областного центра

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В понедельник, 20 апреля, глава администрации Рязани Елена Сорокина провела дистанционное совещание по вопросам благоустройства, организации деятельности городского хозяйства, а также работы социальной сферы.

В числе прочих вопросов обсуждалась и ситуация по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

- В Рязани продолжается регулярная дезинфекция городских территорий, - отметила Елена Борисовна. - Обработка улиц новым аэрозольным методом планируется на этой неделе. При благоприятных погодных условиях работы проведут в четверг и пятницу

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ИСТОЧНИК KP.RU