Коронавирус в Рязани: аэрозольную обработку улиц запланировали на четверг и пятницу
В понедельник, 20 апреля, глава администрации Рязани Елена Сорокина провела дистанционное совещание по вопросам благоустройства, организации деятельности городского хозяйства, а также работы социальной сферы.
В числе прочих вопросов обсуждалась и ситуация по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
- В Рязани продолжается регулярная дезинфекция городских территорий, - отметила Елена Борисовна. - Обработка улиц новым аэрозольным методом планируется на этой неделе. При благоприятных погодных условиях работы проведут в четверг и пятницу
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ИСТОЧНИК KP.RU
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