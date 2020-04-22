В Рязани обозначили маршруты аэрозольной дезинфекции улиц
23 и 24 апреля для дезинфекции улиц Рязани планируют применить военную технику. Обработку с ее помощью проведут аэрозольным методом, если позволит погода.
В каждый из дней дезинфекция назначена на одно и то же время, с 9.00 до 11.30, но маршруты будут отличаться.
23 апреля:
- ул. Московское шоссе – от ж/д моста до ул. Вокзальная;
- ул. Московское шоссе – от ул. Вокзальная до ул. Юбилейная;
- передвигаются по ул. Юбилейная без обработки;
- ул. Крупской;
- ул. 7-й Мервинский проезд;
- ул. Мервинская – от ул. 7-й Мервинский проезд до ул. Московское шоссе.
24 апреля:
- ул. Дзержинского – до ул. Гагарина;
- ул. Гагарина – до ул. Черновицкая;
- ул. Черновицкая – до ул. Гоголя;
- ул. Черновицкая – от ул. Гоголя до ул. Гагарина;
- ул. Черновицкая без обработки от ул. Гагарина до ул. Островского;
- ул. Островского – от ул. Черновицкая до ул. Высоковольтная;
- ул. Высоковольтная – до ул. Дзержинского;
- ул. Высоковольтная – от ул. Дзержинского до ул. Островского;
- ул. Островского – от ул. Высоковольтная до ул. Чкалова;
- ул. Чкалова – от ул. Островского до площади Димитрова.
Перед обработкой по дорогам пройдут автомобили-пылесосы, чтобы собрать пыль и мелкие камни. Если проезду колонны будут мешать припаркованные машины, то их с помощью эвакуатора переместят на любое свободное место в радиусе 300 метров.
На время дезинфекции общественный транспорт изменит схему движения (читать подробнее про четверг и пятницу).
Схема дезинфекции военной техникой от администрации Рязани.
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ИСТОЧНИК KP.RU