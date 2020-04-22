В Рязани обозначили маршруты аэрозольной дезинфекции улиц

22 Апр 2020 2020-04-22T16:02:19+03:00

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23 и 24 апреля для дезинфекции улиц Рязани планируют применить военную технику. Обработку с ее помощью проведут аэрозольным методом, если позволит погода.

В каждый из дней дезинфекция назначена на одно и то же время, с 9.00 до 11.30, но маршруты будут отличаться.

23 апреля:

- ул. Московское шоссе – от ж/д моста до ул. Вокзальная;

- ул. Московское шоссе – от ул. Вокзальная до ул. Юбилейная;

- передвигаются по ул. Юбилейная без обработки;

- ул. Крупской;

- ул. 7-й Мервинский проезд;

- ул. Мервинская – от ул. 7-й Мервинский проезд до ул. Московское шоссе.

24 апреля:

- ул. Дзержинского – до ул. Гагарина;

- ул. Гагарина – до ул. Черновицкая;

- ул. Черновицкая – до ул. Гоголя;

- ул. Черновицкая – от ул. Гоголя до ул. Гагарина;

- ул. Черновицкая без обработки от ул. Гагарина до ул. Островского;

- ул. Островского – от ул. Черновицкая до ул. Высоковольтная;

- ул. Высоковольтная – до ул. Дзержинского;

- ул. Высоковольтная – от ул. Дзержинского до ул. Островского;

- ул. Островского – от ул. Высоковольтная до ул. Чкалова;

- ул. Чкалова – от ул. Островского до площади Димитрова.

Перед обработкой по дорогам пройдут автомобили-пылесосы, чтобы собрать пыль и мелкие камни. Если проезду колонны будут мешать припаркованные машины, то их с помощью эвакуатора переместят на любое свободное место в радиусе 300 метров.

На время дезинфекции общественный транспорт изменит схему движения (читать подробнее про четверг и пятницу).

Схема дезинфекции военной техникой от администрации Рязани.

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ИСТОЧНИК KP.RU