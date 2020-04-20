2020-04-20T11:52:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани: уровень самоизоляции в областном центре повысился

Причины: рост заболеваемости COVID-19 и плохая погода для прогулок
Роман ДОРОФЕЕВ
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Согласно данным сервисов «Яндекс», на 11.00 20 апреля индекс самоизоляции рязанцев составляет 2.3 балла, что считается низким показателем. На улице «очень много людей» отмечает программа. Вместе с тем, по сравнению с концом прошлой рабочей недели уровень самоизоляции все-таки несколько повысился – тогда он составлял 2.1 балла. В обычный понедельник по пандемии этот показатель в Рязани равнялся 0.9 балла.

Уровень самоизоляции – сравнения городской активности в обычные дни до эпидемии и в настоящее время. Измеряется по 5-бальной шкале.

Наибольший уровень самоизоляции в первой половине дня понедельника наблюдается в Москве и городах Подмосковья (от 3.2 до 3.9 баллов), что объясняется не только сознательностью граждан, но и принятыми там жесткими мерами.

Повышение уровня самоизоляции в Рязани, можно объяснить ростом заболеваемости COVID-19 и неблагоприятными для прогулок погодными условиями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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