Коронавирус в Рязани: уровень самоизоляции в областном центре повысился

20 Апр 2020 2020-04-20T11:52:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Согласно данным сервисов «Яндекс», на 11.00 20 апреля индекс самоизоляции рязанцев составляет 2.3 балла, что считается низким показателем. На улице «очень много людей» отмечает программа. Вместе с тем, по сравнению с концом прошлой рабочей недели уровень самоизоляции все-таки несколько повысился – тогда он составлял 2.1 балла. В обычный понедельник по пандемии этот показатель в Рязани равнялся 0.9 балла.

Уровень самоизоляции – сравнения городской активности в обычные дни до эпидемии и в настоящее время. Измеряется по 5-бальной шкале.

Наибольший уровень самоизоляции в первой половине дня понедельника наблюдается в Москве и городах Подмосковья (от 3.2 до 3.9 баллов), что объясняется не только сознательностью граждан, но и принятыми там жесткими мерами.

Повышение уровня самоизоляции в Рязани, можно объяснить ростом заболеваемости COVID-19 и неблагоприятными для прогулок погодными условиями.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Коронавирус в Рязани и области, последние новости на 20 апреля: 267 человек заражены, 22 - на подтверждении

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Рязани и Рязанской области на 20 апреля 2020 года (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU