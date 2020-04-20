Коронавирус в Рязани и области, последние новости на 20 апреля: 267 человек заражены, 22 - на подтверждении

Продолжаем вместе с вами следить за последними новостями о коронавирусе в Рязани и Рязанской области.

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По состоянию на 01.00 20 апреля в Рязанской известно о 267 подтвержденных случаях COVID-19. Под контролем медиков находится 289 рязанцев, среди которых 22 человека, чьи тесты находятся на подтверждении в лаборатории регионального Роспотребнадзора. Под наблюдением - 940 жителей региона с подозрением на COVID-19. 2210 человек избавились от пристального медицинского внимания, они обследованы и здоровы. В целом же поступила информация о 3150 рязанцах, прибывших из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу. В это число также входят те, кто контактировал с людьми, заразившимися вирусом и с подозрением на COVID-19.

И еще последние новости к 01.00 20 апреля. В больницах с диагнозом «коронавирусная инфекция» находится 71 пациент. Причем 11 из них - в тяжелой форме. Четверо из которых - в возрасте от 58 до 66 лет - уже не могут самостоятельно дышать, врачи подключили к ним аппараты искусственной вентиляции легких. Отрадно, что 9 человек с коронавирусом выздоровели и выписаны. Однако в статистике по заболевшим по-прежнему значатся.

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К 01.00 20 апреля ареал распространения коронавирусной инфекции расширился: она проникла в Шилово и Путятинский район. При этом следует отметить, что стремительнее всего число заболевших росло 18-19 апреля в областном центре и Скопинском районе. Читайте подробнее, как инфекция буквально расползается по территории региона.

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19 апреля православные верующие отмечали один из главных христианских праздников – Пасху. Перед этим событием главный санитарный врач региона Лариса Сараева официально потребовала прекратить массовые богослужения всех конфессий, а губернатор Николай Любимов на прямой линии деликатно сформулировал мысль о том, что прихожане храмов РПЦ должны молиться дома.

Не смотря на эти увещевания, как накануне, так и в саму пасхальную ночь верующие в церковь пришли. Два примера из этого ряда: Николо-Ямской храм и Солотчинский женский монастырь. В обители под Рязанью в Крестном ходе и праздничной Литургии приняли участие около 150 человек, причем не только взрослые, но и дети.

Полиция, которая начала штрафовать за нарушение самоизоляции и в массовом порядке предупреждала людей об административной ответственности, на сей раз от ситуации устранилась.

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18 апреля администрация Рязани провела масштабную дезинфекцию и санитарную обработку улиц. Для этой цели чиновники к уже имеющимся привлекли силы и средства ГУ МЧС России по Рязанской области, а также регионального управления ветеринарии. По сведениям городской администрации, в ходе работ было использовано 150 тонн готового дезинфицирующего раствора. «Комсомолка» при этом запечатлела работу спецтехники.

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Власти, прежде всего Рязани, обеспокоены тем, что на улицы с каждым днем возвращается все больше людей и личных автомобилей. И повод для беспокойства веский: лишь за истекшие двое суток число заболевших коронавирусом в регионе увеличилось на 83 человека.

Один из положительных моментов. Военные готовы прийти на помощь гражданскому населению в борьбе с COVID-19. Об этом министр обороны Сергей Шойгу доложил главе государства. Военное ведомство, по словам Шойгу, при необходимости сформирует в числе прочих регионов и два инфекционных госпиталя на территории Рязанской области.

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