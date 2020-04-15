Коронавирус в Рязани: верующие не смогут посетить пасхальное богослужение

15 Апр 2020 2020-04-15T12:06:10+03:00

Главный санитарный врач региона подписал постановление о введении дополнительных мер по борьбе с распространением COVID-19

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В среду, 15 апреля, главный государственный санитарный врач по Рязанской области подписал постановление о введении дополнительных мер, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции.

«Сложившая эпидемиологическая ситуация свидетельствует о дальнейшем распространении коронавирусной инфекции», - говорится в тексте постановления. – «По данным ежедневного мониторинга отмечается рост числа инфицированных».

В целях недопущения дальнейшего распространения COVID-19 руководителям религиозных организаций предписано до 30 апреля не допускать проведение религиозных обрядов и церемоний с присутствием людей, а также временно приостановить посещение гражданами культовых зданий и прилегающих территорий.

Исключение составят только священники и церковнослужители. Трансляции религиозных обрядов рекомендовано провести по интернету.

Напомним, что ночью с 18 на 19 апреля православные христиане отмечают главный праздник – Пасху. Традиционно в пасхальную ночь в храмах собиралось наибольшее количество верующих.

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ИСТОЧНИК KP.RU