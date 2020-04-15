2020-04-15T11:01:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани: куличи и пасху освятят уже на производстве

Епархия в порядке исключения готова пойти на незаурядные меры
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В среду, 15 апреля, на своей официальном сайте Рязанская епархия разместила сообщение, что в сложившейся из-за пандемии COVID-19 обстановки готова в порядке исключения пойти на незаурядные меры. У многих прихожан в эти дни не будет возможности выйти из дома, принять участие в праздничных богослужениях, освятить куличи и пасхи.

Поэтому священнослужители освятят продукцию прямо на производствах. Соответственно после благословления рязанцы смогут купить (или заказать домой) уже освященную пасхальную продукцию.

Так в чистый четверг, 16 апреля, произойдет благословение пасхальной продукции следующих производителей:

- кондитерская «Римские каникулы»;

- ИП Митина Н.М., город Спасск-Рязанский;

- парк-отель «Сова»;

- ООО «Белый Ангел»;

- кофейня-кондитерская «Брускетта»;

- ООО «Рыбновский молочный завод».

Список дополняется и обновляется. Предприятиям, желающим освятить свою продукцию, необходимо обратиться с официальным письмом в Епархиальное управление. Электронный адрес пресс-службы епархии press.ryazeparh@gmail.com

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Инструкция, как это сделать, опубликована на сайте Рязанской епархии (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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