Коронавирус в Рязани: куличи и пасху освятят уже на производстве
В среду, 15 апреля, на своей официальном сайте Рязанская епархия разместила сообщение, что в сложившейся из-за пандемии COVID-19 обстановки готова в порядке исключения пойти на незаурядные меры. У многих прихожан в эти дни не будет возможности выйти из дома, принять участие в праздничных богослужениях, освятить куличи и пасхи.
Поэтому священнослужители освятят продукцию прямо на производствах. Соответственно после благословления рязанцы смогут купить (или заказать домой) уже освященную пасхальную продукцию.
Так в чистый четверг, 16 апреля, произойдет благословение пасхальной продукции следующих производителей:
- кондитерская «Римские каникулы»;
- ИП Митина Н.М., город Спасск-Рязанский;
- парк-отель «Сова»;
- ООО «Белый Ангел»;
- кофейня-кондитерская «Брускетта»;
- ООО «Рыбновский молочный завод».
Список дополняется и обновляется. Предприятиям, желающим освятить свою продукцию, необходимо обратиться с официальным письмом в Епархиальное управление. Электронный адрес пресс-службы епархии press.ryazeparh@gmail.com
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Инструкция, как это сделать, опубликована на сайте Рязанской епархии (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU
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