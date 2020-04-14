2020-04-14T15:06:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани: Церковь благословила освятить пасхальные куличи дома

Инструкция, как это сделать, опубликована на сайте Рязанской епархии
Роман ДОРОФЕЕВ
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Во вторник, 14 апреля, Рязанская епархия опубликовала на своем сайте новость, в которой благословила жителей региона самостоятельно освятить пасхальные куличи в домашних условиях.

- В условия распространения коронавирусной инфекции, учитывая, что у многих прихожан не будет возможности посетить храмы в день Пасхи, - говорится в сообщении. – По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла верующие, оставшиеся дома, могут совершить благословение куличей, пасх, яиц и прочей трапезы самостоятельно.

Для освящения необходимо трижды пропеть тропарь Пасхи: «Христос воскресе из мертвых, / смертию смерть поправ, / и сущим во гробех живот даровав».

Затем необходимо окропить трапезу освященной водой (если она есть) со словами: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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