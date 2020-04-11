2020-04-11T13:45:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Митрополит Марк о коронавирусе, Содоме и Отечестве: Господь не погубит город, где найдется хотя бы 10 праведников

Владыка призвал искать и рекрутировать праведников для борьбы опасной эпидемией
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Фото: Рязанская епархия.Фото: Рязанская епархия.
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10 апреля митрополит Рязанский и Михайловский Марк в «Слове Архипастыря» предложил вспомнить ветхозаветную историю о разрушении Содома и разговоре Авраама с Богом.

- Сегодня весь мир находится в тревоге, в ожидании опасности. Жертвами страшного вируса стали тысячи людей. Все мы смотрим – что же принесет нам день грядущий? Кто-то находится в состоянии паники, кто-то боится выйти на улицу. Где же в наше время эпицентр борьбы с вирусом? Все мы преклоняемся перед подвигом врачей, важную работу проводят службы, занимающиеся дезинфекцией улиц. А что же рядовой человек может сделать?

- От каждого из нас зависит многое. Можно помочь человеку, сходив за продуктами в магазин или просто поддержав его словом. Но ответ на главный вопрос дает отрывок из книги «Бытие». Авраам спрашивал, пощадит ли Господь город Содом, если в нем найдется хотя бы 50 праведников. Эта цифра в разговоре постепенно снижается. Господь обещает, что он не погубит город, в котором обретется хотя бы 10 (!) праведников. Господь обещает, и это обещание актуально и в наше с вами время! Наша с вами задача рекрутировать из своей среды, выставить хотя бы 10 праведников в каждом городе. Для этого нужно молиться, трудиться и, конечно, смиряться пред Богом. Дай Бог, чтобы наши города не оскудели на праведников. И эти праведники своей молитвой отвратят гнев Божий от наших городов и селений, от всего нашего народа и от нашего Отечества.

Рязанский митрополит Марк о COVID-19, Содоме и Отечестве..

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ИСТОЧНИК KP.RU

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