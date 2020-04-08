Рязанский митрополит Марк: Оказывается, что внутри нас пустота

8 Апр 2020 2020-04-08T12:01:08+03:00

Владыка снова обратился к пастве со словами разъяснения о том, почему так тяжело дается самоизоляция

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8 апреля митрополит Рязанский и Михайловский Марк выступил на сайте Рязанской епархии с очередным «Словом Архипастыря». Темой разговора вновь стала непростая ситуация, в которой оказались люди из-за эпидемии.

- Нынешним Великим постом мы поставлены в особые условия. Обычно люди привыкли к быстро сменяющейся вокруг них картинке – работа, встречи, общение с людьми. А тут вдруг все это поменялось. Многие работают дома, многие работу теряют. Человек из-за болезни оказывается в четырех стенах, взаперти. В кругу лишь своих ближних. И вот тут обнаруживается страшная реальность – оказывается, что внутри нас пустота. А потому люди, лишенные внешних событий, злы. Людям скучно, они не могут оставаться наедине с самими собой и со своими ближними.

Это серьезный повод задуматься – чем мы живем? Живем ли мы только внешними событиями или в нас есть духовное богатство. По большей части это состояние является показателем либо нашей духовной нищеты, либо нашего духовного богатства.

Посмотрим на монахов, которые сидят в тишине келий, и являют всеми миру любовь и внимание. Им есть чем заняться. Глубокая внутренняя жизнь, борьба с собой, со страстями является содержанием их жизни.

А мы с вами являем свое духовное убожество, злобу, раздражительность, гнев. Это повод задуматься о том, какие страсти мы пригрели в своем сердце. Подумаем, порассуждаем о себе – что является мотивом наших духовных движений, и постараемся в оставшиеся дни Святой Великой четыредесятницы освободиться от того негатива, который накопился в нас и мешает жить нам самим и нашим ближним. Дай Бог, дорогие братья и сестры, духовно обогатиться в это время. И пусть все душевные недуги, которые обнаружились благодаря карантину, оставят наших души и наши сердца.

Митрополит Марк о самоизоляции и пустоте ..

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ИСТОЧНИК KP.RU