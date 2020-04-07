Рязанский митрополит Марк о коронавирусе: Господь нас без нас не спасает

7 Апр 2020 2020-04-07T13:00:46+03:00

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Очередное «Слово Архипастыря» 6 апреля митрополит Рязанский и Михайловский Марк посвятил теме мировой пандемии и вопросу, стоит ли напрасно искушать Бога, перекладывая всю ответственность за заболевание на него.

- Великим постом Господь посетил все человечество, - подчеркнул Владыка. – Мир содрогается от новой эпидемии. Кто-то видит в этом заговор темных сил, кто-то предохраняется разумным образом, кто-то впал в состояние паники и страха, а кто-то говорит: «Господь нас защитит». Но можно ли так отвечать на эту эпидемию (имеется в виду упование на Господа – Ред.)? Кончено, Господь нас защитит. Господь обещал хранить свою церковь, свой новый избранный народ от всех искушений, бед и проблем. Но значит ли это, что нам нужно пренебрегать всеми теми мерами, которые рекомендуют врачи. Конечно, нет. В евангелие есть эпизод, повествующий о том, как во время 40-дневного поста Господа, дьявол скушал его. В том числе искушал таким образом: «Бросься вниз с портика храма, ведь написано в писании, что Господь пошлет своих ангелов спасти тебя». Спаситель отвечал: «Не искушай Господа Бога твоего». Этот евангельский рассказ нам нужно взять в качестве руководства в данной конкретной ситуации. «Не искушай Господа Бога твоего».

- Конечно, мы надеемся на его милость, Надеемся на молитвы церкви, молитвы наших ближних. И тем менее, в любой ситуации действуют две силы – сила Божия и произволение человеческое. Для того, чтобы результат был правильный нам нужно что-то сделать самим – в частности соблюдать элементарные правила безопасности и гигиены. Нужно молиться, но и помнить, что Господь нас без нас не спасает.

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ИСТОЧНИК KP.RU