Рязанский митрополит Марк о коронавирусе: сам Господь закрыл в дни Великого поста театры и рестораны

1 Апр 2020 2020-04-01T12:49:44+03:00

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1 апреля Митрополит Рязанский и Михайловский Марк выступил на сайте Рязанской епархии со словом архипастыря. Темой его обращения стала непростая эпидемиологическая обстановка в стране.

Начал свое обращение владыка с напоминания о том, что в прежние времена в дни Великого поста закрывались театры и прекращались балы. В наши дни трудно представить, чтобы люди отказались от развлечений.

- Однако Господь сделал невозможное, закрыв в дни Великого поста театры, рестораны и прочие заведений. Вся наша страна погрузилась в карантин, - сказал Марк.

- Как же нужно воспринимать эти события с точки зрения Божественного промысла? Как призыв к покаянию. Россия, проснись, восстань от греховного сна! Вспомни о своих духовных ценностях, задумайся о смысле жизни, склони свои колена перед распятием, очистись от своих грехов. Это время можно воспринимать, как попытку реанимации духовной жизни нашего народа. Задача каждого из нас – внести свой вклад в дело духовного возрождения нашего народа. От каждого из нас зависит судьба и будущее нашего народа. Проснись, Россия! Будем каяться, будем молиться, чтобы Господь услышал нашу мольбу и помиловал наш народ, позволив ему пройти без трудностей и потерь это непростое время святой великой четыредесятницы.

Митрополит Марк о коронавирусе и Великом Посте. ..

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