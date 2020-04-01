Коронавирус в Рязани, ситуация на 1 апреля: четыре человека заражены, 1234 - под наблюдением

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в Рязанской области опубликовал данные на 1 апреля 08:30. В регионе официально подтверждены четыре случая заражения COVID-19. Но! Оперштаб отмечает, что Роспотребнадзор фиксирует и оглашает все подтвержденные случаи заболевания, и не учитывает выздоровевших и выписавшихся граждан.

Напомним, что 31 марта из больницы выписался первый пациент, у которого ранее диагностировали коронавирус (читать подробнее). Еще один человек получил подтверждение по заболеванию COVID-19.

В целом на утро 1 апреля поступила информация о 1812 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции.

В настоящее время под наблюдением находятся 1234 человека, все проходят лабораторное обследование на коронавирус. Завершилось обследование 578 граждан – все здоровы.

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