31 Март 2020 2020-03-31T20:22:54+03:00

Первый выздоровевший от коронавируса в Рязани: мужчину выписали из больницы. Анализы показали отрицательный результат. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Первый выздоровевший от коронавируса в Рязани: мужчину выписали из больницы

Изменить размер текста: A A

Первый рязанец, заболевший коронавирусом, выздоровел и выписался из больницы имени Семашко, сообщает оперштаб. Позитивное для региона событие произошло 31 марта.

Напомним, первый случай заболевания кононавирусом выявили в Рязанской области 19 марта у мужчины, который вернулся из Францию. Лечение проходило в стационаре под пристальным контролем специалистов. Пациенту оказали всю необходимую медпомощь.

«В настоящее время мужчина полностью выздоровел и выписан из больницы. У него, по сообщению Роспотребнадзора, после курса лечения дважды подтвердились пробы об отсутствии инфекции», - говорится в сообщении.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Коронавирус в Рязани, ситуация на 31 марта: оперативная сводка на 13.00

В регионе подтверждены три случая заражения, под наблюдением больше 1100 человек (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU