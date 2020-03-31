2020-03-31T20:22:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Первый выздоровевший от коронавируса в Рязани: мужчину выписали из больницы

Первый выздоровевший от коронавируса в Рязани: мужчину выписали из больницы
Яков РЫКОВ
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Первый выздоровевший от коронавируса в Рязани: мужчину выписали из больницы. Анализы показали отрицательный результат.Первый выздоровевший от коронавируса в Рязани: мужчину выписали из больницы. Анализы показали отрицательный результат.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Первый рязанец, заболевший коронавирусом, выздоровел и выписался из больницы имени Семашко, сообщает оперштаб. Позитивное для региона событие произошло 31 марта.

Напомним, первый случай заболевания кононавирусом выявили в Рязанской области 19 марта у мужчины, который вернулся из Францию. Лечение проходило в стационаре под пристальным контролем специалистов. Пациенту оказали всю необходимую медпомощь.

«В настоящее время мужчина полностью выздоровел и выписан из больницы. У него, по сообщению Роспотребнадзора, после курса лечения дважды подтвердились пробы об отсутствии инфекции», - говорится в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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