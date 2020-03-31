Первый выздоровевший от коронавируса в Рязани: мужчину выписали из больницы
Первый рязанец, заболевший коронавирусом, выздоровел и выписался из больницы имени Семашко, сообщает оперштаб. Позитивное для региона событие произошло 31 марта.
Напомним, первый случай заболевания кононавирусом выявили в Рязанской области 19 марта у мужчины, который вернулся из Францию. Лечение проходило в стационаре под пристальным контролем специалистов. Пациенту оказали всю необходимую медпомощь.
«В настоящее время мужчина полностью выздоровел и выписан из больницы. У него, по сообщению Роспотребнадзора, после курса лечения дважды подтвердились пробы об отсутствии инфекции», - говорится в сообщении.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Коронавирус в Рязани, ситуация на 31 марта: оперативная сводка на 13.00
В регионе подтверждены три случая заражения, под наблюдением больше 1100 человек (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU