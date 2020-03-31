2020-03-31T14:18:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани, ситуация на 31 марта: оперативная сводка на 13.00

В регионе подтверждены три случая заражения, под наблюдением больше 1100 человек
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: минздрав Рязанской области.Фото: минздрав Рязанской области.
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Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в Рязанской области опубликовал данные на 13.00 31 марта. В регионе по-прежнему официально подтверждены три случая заражения COVID-19.

Напомним, что также есть четвертый человек, сдавший положительный тест на инфекцию, но результаты исследования находятся на подтверждении в Москве. Заболевший контактировал с 79 лицами – их тоже изолировали.

Отдельное внимание уделяется людям, которые вернулись из других стран, до которых дотянулась пандемия. 1146 из них находятся под медицинским наблюдением, еще 578 оказались здоровы и покинули карантин.

ОФИЦИАЛЬНО

Оперативная группа Рязанской области:

«Всем, кто вернулся из зарубежных поездок с 1 марта по настоящее время и проживает не по прописке, необходимо сообщить о своем местонахождении по телефонам: 8 (4912) 44-02-51 или 28-30-57. Звонки принимаются с 9.00 до 22.00. При этом необходимо оставаться дома».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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