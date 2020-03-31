2020-03-31T13:09:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани: всех прибывших в регион «дачников» взяли на учет

Почти 17,5 тысяч человек приехали в область из других регионов России и зарубежья
Константин МОГИЛИН
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В районы Рязанской области за последние дни, когда власти принимают активные меры, чтобы не распространить коронавирус, приехали 17 499 граждан из других регионов страны и из-за рубежа. Такие данные приводит пресс-служба кабмина со ссылкой на оперативный штаб.

Эта цифра приводится без учета Рязани и касается тех, кто не проживает в городе, поселке или деревне. Все они приехали в регион в качестве туриста, на выходные, к родным, на дачу или с другими целями.

В настоящий момент на контроле в муниципалитетах находятся 402 человека. Часть из них соблюдает режим самоизоляции, других поместили в обсервации. 83 из прибывших уже прошли через двухнедельное наблюдение, все они оказались здоровы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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