Коронавирус в Рязани: всех прибывших в регион «дачников» взяли на учет

31 Март 2020 2020-03-31T13:09:22+03:00

Почти 17,5 тысяч человек приехали в область из других регионов России и зарубежья

Изменить размер текста: A A

В районы Рязанской области за последние дни, когда власти принимают активные меры, чтобы не распространить коронавирус, приехали 17 499 граждан из других регионов страны и из-за рубежа. Такие данные приводит пресс-служба кабмина со ссылкой на оперативный штаб.

Эта цифра приводится без учета Рязани и касается тех, кто не проживает в городе, поселке или деревне. Все они приехали в регион в качестве туриста, на выходные, к родным, на дачу или с другими целями.

В настоящий момент на контроле в муниципалитетах находятся 402 человека. Часть из них соблюдает режим самоизоляции, других поместили в обсервации. 83 из прибывших уже прошли через двухнедельное наблюдение, все они оказались здоровы.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В Рязанской области начали оформлять спецпропуска

Остальным запретили выходить из дома за исключением «особых случаев» (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU