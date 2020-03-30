2020-03-30T21:57:36+03:00
Коронавирус Covid-19

В Рязанской области начали оформлять спецпропуска

Остальным запретили выходить из дома за исключением «особых случаев»
Антон КОНОВАЛОВ
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В Рязани готовятся к очередному ужесточению режима самоизоляции из-за угрозы дальнейшего распространения нового коронавируса. С 30 марта власти распорядились не выходить из дома без крайней необходимости (перечень «особых случаев» мы публиковали). Теперь областное правительство готовит специальные пропуска и списки юрлиц, сотрудникам которых разрешат передвигаться по улицам.

«Процесс выдачи спецпропусков будет организован постепенно. Механизм выдачи будет доведён до всех предприятий и организаций, которые продолжат работу в период повышенной готовности», - пишет оперативная группа.

Напомним, ранее соблюдать самоизоляцию обязали людей старше 65 лет, которые входят в группу риска из-за повышенной смертности от COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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