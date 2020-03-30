В Рязани ввели новые ограничения передвижения граждан из-за коронавируса

30 Март 2020 2020-03-30T14:20:06+03:00

Кому в Рязани можно покидать квартиры и дома? Новые ограничения на передвижения по городу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Губернатор Николай Любимов принял новые меры по борьбе с распространением коронавируса

Изменить размер текста: A A

Рязанцев обязали не покидать дома за исключением особых случаев, соответствующее распоряжение подписал губернатор Николай Любимов.

Согласно документу, к особым случаям, когда можно выходить из дома, относятся:

- обращение за экстренной медицинской помощью;

- следование к месту работы;

- следование к ближайшему магазину для покупки товаров и получения услуг;

- выгул домашних животных;

- вынос мусора вблизи своих домов.

Кроме того, жители Рязанской области должны соблюдать между собой дистанцию не менее полутора метров, в том числе в общественных местах и общественном транспорте.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Оставайтесь дома!

Полиция продолжает оповещать рязанцев через громкоговорители о самоизоляции (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU