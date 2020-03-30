2020-03-30T14:20:06+03:00
Коронавирус Covid-19

В Рязани ввели новые ограничения передвижения граждан из-за коронавируса

Губернатор Николай Любимов принял новые меры по борьбе с распространением коронавируса
Яков РЫКОВ
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Кому в Рязани можно покидать квартиры и дома? Новые ограничения на передвижения по городу.Кому в Рязани можно покидать квартиры и дома? Новые ограничения на передвижения по городу.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Рязанцев обязали не покидать дома за исключением особых случаев, соответствующее распоряжение подписал губернатор Николай Любимов.

Согласно документу, к особым случаям, когда можно выходить из дома, относятся:

- обращение за экстренной медицинской помощью;

- следование к месту работы;

- следование к ближайшему магазину для покупки товаров и получения услуг;

- выгул домашних животных;

- вынос мусора вблизи своих домов.

Кроме того, жители Рязанской области должны соблюдать между собой дистанцию не менее полутора метров, в том числе в общественных местах и общественном транспорте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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