В Рязани ввели новые ограничения передвижения граждан из-за коронавируса
Рязанцев обязали не покидать дома за исключением особых случаев, соответствующее распоряжение подписал губернатор Николай Любимов.
Согласно документу, к особым случаям, когда можно выходить из дома, относятся:
- обращение за экстренной медицинской помощью;
- следование к месту работы;
- следование к ближайшему магазину для покупки товаров и получения услуг;
- выгул домашних животных;
- вынос мусора вблизи своих домов.
Кроме того, жители Рязанской области должны соблюдать между собой дистанцию не менее полутора метров, в том числе в общественных местах и общественном транспорте.
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ИСТОЧНИК KP.RU