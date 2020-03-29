Оставайтесь дома! Полиция продолжает оповещать рязанцев через громкоговорители о самоизоляции

29 Март 2020 2020-03-29T22:53:04+03:00

Коронавирус в Рязани: полиция продолжает оповещать рязанцев через громкоговорители о самоизоляции.

Коронавирус в Рязани: патрульные машины курсируют по всему городу и информируют граждан о соблюдении карантина [полный текст обращения и видео]

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Несмотря на поздний вечер 29 марта экипажи полиции продолжают курсировать по улицам Рязани и информировать жителей города через громкоговорители о необходимости соблюдения режима самоизоляции.

— Уважаемые рязанцы! Напоминаем вам, что в регионе введен режим повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции. Необходимо оставаться дома!

Если есть необходимость воспользоваться транспортом, соблюдайте правила. Держитесь на расстоянии не менее двух метров друг от друга на остановке и в транспорте. Сохраняйте спокойствие! Помогите пожилым родственникам с покупкой продуктов. Берегите себя и своих близких!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/769511" frameborder="0"></iframe> Полиция через громкоговорители просит рязанцев оставаться дома.

Напомним, аналогично оповещают жителей и в районах Рязанской области. Для этого в глубинке используют пожарные машины (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU