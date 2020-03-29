Коронавирус в Рязани: полиция оповещает о самоизоляции через громкоговорители
Патрульные экипажи полиции 29 марта весь день информируют жителей областного центра о необходимости соблюдения режима самоизоляции при возможном распространении коронавируса. В случае неотложных поездок полицейские рассказывают о правилах поведения на остановках и в общественном транспорте.
Машины полиции курсируют по всей Рязани и предупреждают граждан через громкоговорители. В районах Рязанской области эту функцию выполняют пожарные машины – рассказали в оперативной группе при региональном правительстве.
В случае нарушения частными лицами и организациями ограничительных мер, введенных распоряжением губернатора Николая Любимова, будут приняты меры привлечения виновных к административной ответственности.
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ИСТОЧНИК KP.RU