2020-03-27T13:43:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Гулявшего по городу по приезде из Италии рязанца накажут

Нарушитель выдал себя сам: разместил видео в социальных сетях
Антон КОНОВАЛОВ
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Жителя Рязани, который вернулся из Италии, накажут за нарушение самоизоляции. Как сообщает пресс-служба УМВД, 22 марта он встал на учет в Роспотребнадзор, а 25-го как ни в чем не бывало уже разгуливал по городу, ходил по магазинам.

О передвижениях 31-летнего мужчины, который должен был соблюдать условия «домашнего карантина» из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, стало известно из его же видеозаписей. Материалы он, по всей видимости, разместил в социальных сетях.

- В настоящее время полицией в тесном взаимодействии с Управлением Роспотребнадзора принимаются меры контроля за данным гражданином, решается вопрос о привлечении его к административной ответственности, - рассказали в полиции.

Статья 19.4 КоАП РФ (по ней классифицировали нарушение) предполагает наложение штрафа от 500 до 1000 рублей.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Согласно распоряжению губернатор Рязанской области, сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания на территориях территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, контактную информацию граждане обязаны на горячую линию по номеру телефона +7(4912) 50-64-87.

ИСТОЧНИК KP.RU

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