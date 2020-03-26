2020-03-26T13:54:51+03:00
Коронавирус Covid-19

У вернувшегося из заграничной поездки рязанца поднялась температура

Он находится под наблюдением врачей. Многих по адресам прописки не застают
Антон КОНОВАЛОВ
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В Рязани волонтеры продолжают рейды по адресам прописки тех, кто вернулся (или должен был вернуться) из заграничных поездок. Хотя в условиях эпидемии коронавируса о своем приезде требуется сообщать и уходить на 14-дневный карантин, очень многие этим правилом пренебрегают.

- Всего волонтеры-медики посетили граждан по 1827 адресам. На 22.00 25 марта выявлено 15 квартир, жители которых находятся на домашнем добровольном карантине, - информирует оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Если сравнивать эти данные с данными на 22.00 24 марта, получается, что ординаторы и студенты старших курсов РязГМУ за сутки проверили 92 адреса и застали в квартирах лишь шестерых сознательных граждан. При этом один из них пожаловался на высокую температуру, и за его состоянием теперь следят врачи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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