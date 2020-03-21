Рязанцев попросили сообщать о вернувшихся из поездок и приезжих

21 Март 2020 2020-03-21T12:20:01+03:00

Это поможет в борьбе с распространением коронавируса. У каждого муниципального образования - свой телефонный номер

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Власти Рязанской области обратились с просьбой сообщать о тех, кто недавно вернулся из поездок, особенно заграничных, ради борьбы с распространением коронавируса. Также оперативные штабы собирают информацию о гражданах, которые не являются местными жителями, а приехали в качестве туристов, к родственникам или с любой другой целью.

«Эти сведения в условиях особого противоэпидемического режима помогут сохранить стабильную ситуацию и не допустить распространения опасной инфекции», уверены в региональном правительстве.

В городе Рязани звонки принимаются по телефону горячей линии: 8 (4912) 506-487. В остальных муниципальных образованиях телефоны другие.

- Александро-Невский: 8(49158) 2-23-55, 8-910-568-59-52

- Ермишинский: 8(49144) 2-11-76, 8-920-955-42-53

- Захаровский: 8(49153) 5-14-21

- Кадомский: 8(49139) 5-13-53

- г. Касимов: 8(49131) 2-24-21, 8(49131) 4-14-01, 8-920-966-18-77

- Касимовский: 8(49131) 4-46-60

- Клепиковский: 8-915-626-14-47

- Кораблинский: 8-951-102-72-65

- Милославский: 8-910-506-09-51

- Михайловский: 8-920-986-22-44

- Пителинский: 8-910-569-58-40

- Пронский: 8(49155) 3-16-66, 8-915-590-04-31

- Путятинский: 8-910-907-22-46

- Рыбновский: 8-910-501-48-62

- Ряжский: 8-910-630-09-84

- Рязанский: 8(4912)55-80-75

- Сапожковский: 8(49152) 2-12-52

- Сараевский: 8(49148) 3-22-62

- г. Сасово: 8-920-963-18-15

- Сасовский: 8(49133) 5-16-10

- г. Скопин: 8-920-634-39-39

- Скопинский: 8(49156) 5-06-82

- Спасский: 8-910-504-42-69

- Старожиловский: 8-905-187-00-11

- Ухоловский: 8-910-506-09-51

- Чучковский: 8-910-564-37-22

- Шацкий: 8(49147) 2-23-58

- Шиловский: 8-910-632-86-99

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ИСТОЧНИК KP.RU