Рязанцев попросили сообщать о вернувшихся из поездок и приезжих
Власти Рязанской области обратились с просьбой сообщать о тех, кто недавно вернулся из поездок, особенно заграничных, ради борьбы с распространением коронавируса. Также оперативные штабы собирают информацию о гражданах, которые не являются местными жителями, а приехали в качестве туристов, к родственникам или с любой другой целью.
«Эти сведения в условиях особого противоэпидемического режима помогут сохранить стабильную ситуацию и не допустить распространения опасной инфекции», уверены в региональном правительстве.
В городе Рязани звонки принимаются по телефону горячей линии: 8 (4912) 506-487. В остальных муниципальных образованиях телефоны другие.
- Александро-Невский: 8(49158) 2-23-55, 8-910-568-59-52
- Ермишинский: 8(49144) 2-11-76, 8-920-955-42-53
- Захаровский: 8(49153) 5-14-21
- Кадомский: 8(49139) 5-13-53
- г. Касимов: 8(49131) 2-24-21, 8(49131) 4-14-01, 8-920-966-18-77
- Касимовский: 8(49131) 4-46-60
- Клепиковский: 8-915-626-14-47
- Кораблинский: 8-951-102-72-65
- Милославский: 8-910-506-09-51
- Михайловский: 8-920-986-22-44
- Пителинский: 8-910-569-58-40
- Пронский: 8(49155) 3-16-66, 8-915-590-04-31
- Путятинский: 8-910-907-22-46
- Рыбновский: 8-910-501-48-62
- Ряжский: 8-910-630-09-84
- Рязанский: 8(4912)55-80-75
- Сапожковский: 8(49152) 2-12-52
- Сараевский: 8(49148) 3-22-62
- г. Сасово: 8-920-963-18-15
- Сасовский: 8(49133) 5-16-10
- г. Скопин: 8-920-634-39-39
- Скопинский: 8(49156) 5-06-82
- Спасский: 8-910-504-42-69
- Старожиловский: 8-905-187-00-11
- Ухоловский: 8-910-506-09-51
- Чучковский: 8-910-564-37-22
- Шацкий: 8(49147) 2-23-58
- Шиловский: 8-910-632-86-99
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ИСТОЧНИК KP.RU