20 Март 2020 2020-03-20T16:57:14+03:00

Минздрав отказался от пресс-конференции по ситуации с коронавирусом в Рязани. Фото: личная страница Андрея Прилуцкого в "ВКонтакте".

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Министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий отказался от проведения пресс-конференции по ситуации с коронавирусом в Рязани. Свое решение чиновник опубликовал на личной странице в социальной сети.

«На предложение ряда изданий о проведении пресс-конференции, накануне я пояснил, что информация о пресечении завоза и распространения коронавируса распространяется оперативной группой правительства Рязанской области и обновляется регулярно несколько раз в сутки. А также пообещал, что в случае возникновения вопросов у редакций, относящихся к компетенции минздрава, ждем конкретные вопросы в наш адрес», — заявил Прилуцкий.

Напомним, 18 марта ряд рязанских СМИ обратились к Андрею Прилуцкому с предложением, провести пресс-конференцию с привлечением главврачей ведущих медицинских учреждений, профильных специалистов системы здравоохранения и ответить на все вопросы по ситуации с коронавирусом (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU