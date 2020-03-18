2020-03-18T18:23:07+03:00
Общество

Минздраву предложили провести публичную пресс-конференцию по ситуации с коронавирусом

Режим прямого ответа на вопросы с прямой трансляцией в социальных сетях, поможет рязанцам лучше сориентироваться в сложившейся ситуации
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Фото: личная страница Андрея Прилуцкого в ВК | https://vk.com/id584771570Фото: личная страница Андрея Прилуцкого в ВК | https://vk.com/id584771570
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Рязанские СМИ обратились к министру здравоохранения Андрею Прилуцкому с предложением, провести пресс-конференцию с привлечением главврачей ведущих медицинских учреждений Рязани, профильных специалистов системы здравоохранения и ответить на все вопросы по ситуации с коронавирусом.

«Уважаемый Андрей Александрович! В связи с угрозой распространения коронавируса, впервые применяемыми масштабными ограничительными мерами полагаем, что, наряду с циркулярами и инструкциями, для полноценного информирования населения необходимы ответы руководителей системы регионального здравоохранения на возникающие уточняющие вопросы, касающиеся деталей борьбы с вирусом.

Режим прямого ответа на вопросы, желательно с прямой трансляцией в соцсетях, поможет гражданам лучше сориентироваться в сложившейся ситуации. Предлагаем до конца этой недели провести пресс-конференцию с участием Вас, главврачей ведущих медицинских учреждений Рязани, профильных специалистов системы здравоохранения», — говорится в сообщении.

— Полагаю, что нужна большая, спокойная, с готовностью ответить на все, даже некомпетентные вопросы, пресс-конференция с участием министра здравоохранения региона, главврачей, специалистов, которых министр сочтет необходимым позвать, — отметил инициатор обращения, главный редактор «Вид Сбоку» Константин Смирнов. — Вопросы, требующие серьезных уточнений, есть. Думаю, раз облправительство не выходит к прессе с этой темой (только циркуляры), имеет смысл инициировать пресс-конференцию группой главных редакторов.

«Комсомолка» присоединяется к указанному обращению.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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