2020-03-11T16:19:46+03:00
Общество

Для рязанцев подготовили 7 шагов по профилактике коронавируса

Санитарные врачи рассказали о первых симптомах новой инфекции и что делать при подозрениях на заболеваемость
Яков РЫКОВ
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Чтобы не заразиться коронавирусом, нужно придерживаться семи шагов.Чтобы не заразиться коронавирусом, нужно придерживаться семи шагов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Рязанское управление Роспотребнадзора опубликовало семь шагов по профилактике новой коронавирусной инфекции.

По информации ведомства, симптомы заболевания новой инфекции практически идентичны с симптомами обычного гриппа. Это высокая температура тела, головная боль и тошнота, слабость и кашель, рвота и диарея, тяжелое дыхание и мышечные боли.

В связи с распространением коронавирусной инфекции, специалисты Роспотребнадзора рекомендуют рязанцам:

1. Воздержаться от посещения торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта в час пик;

2. Использовать одноразовую медицинскую маску или респиратор в общественных местах, меняя каждые два-три часа;

3. Избегать близких контактов и не находиться в одном помещении с людьми, у которых явные признаки простуды – насморк, чихание и кашель;

4. Мыть руки с мылом каждый раз, как вернулись с улицы домой, а также после контактов с посторонними людьми;

5. Дезинфицировать смартфоны, планшеты и другие гаджеты, а также оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь;

6. Ограничить по возможности тесные объятия и рукопожатия;

7. Пользоваться исключительно индивидуальными полотенцами, зубными щетками и другими предметами личной гигиены.

Кроме того, санитарные врачи рекомендуют придерживаться пяти простых правил при малейшем подозрении на коронавирусную инфекцию:

- оставаться дома, вызвать врача и сообщить ему о местах своего пребывания за последние две недели и возможных контактах;

- минимизировать контакты со здоровыми людьми, особенно с пожилыми;

- пользоваться при кашле или чихании одноразовой салфеткой или платком. Если в нужный момент их не оказалось – чихать в локтевой сгиб;

- пользоваться индивидуальными предметами личной гигиены и одноразовой посудой;

- обеспечить в помещении влажную уборку с дезинфицирующими средствами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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