Ростуризм рекомендует не посещать некоторые страны: что делать тем, кто купил тур?

Уже второй месяц Роспотребнадзор рекомендует российским туристам воздержаться от посещения КНР. Теперь к списку добавились Италия, Южная Корея и Иран. Раньше позиция ведомства в отношении путешествий и коронавируса была куда как мягче: чиновники не советовали ездить только в зараженные города. Теперь же рекомендации распространились на целые страны, а это значит, что многим рязанцам придется пересмотреть свои планы на заграничные поездки.

До нормализации эпидемиологической обстановки

Федеральное агентство по туризму со своей стороны также обратилось к россиянам с просьбой «воздержаться от поездок в Китайскую Народную республику, Италию, Южную Корею и Иран в туристических целях до нормализации эпидемиологической обстановки в этих странах». В то же время турагенты и операторы получили ЦУ приостановить реализацию туристских продуктов, а также отдельных услуг по этим направлениям. При этом в Ростуризме напомнили, что в сложившихся обстоятельствах российские туристы имеют безусловное право требовать расторжения договора о реализации туристского продукта или изменения его условий в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении. При расторжении такого договора до начала путешествия туристу возвращается денежная сумма, равная общей цене данного продукта.

– Если у вас есть основания полагать, что в месте отдыха вам угрожает та или иная опасность, необходимо письменно обратиться к туроператору по этому поводу, – рассказал председатель Рязанской единой ассоциации защиты прав потребителей «Человек» Олег Попов. – Обращаться следует именно к туроператору, потому что именно его представителям была направлена основная сумма стоимости турпакета. Именно оператор страхует свою деятельность от всевозможных рисков, и именно он указан в договоре оказания туристических услуг. Поэтому вас не должно смущать, что туроператор в отличие от агента находится в другом городе. Так как закон «О защите прав потребителей» прямо говорит, что суд должен проходить по месту жительства заявителя. Агент же в этом случае выступает только как посредник, а сумма его вознаграждения обычно не превышает нескольких тысяч рублей.

Спрос снизился, но не критично

При этом в связи с ограничениями Ростуризма рязанцы стали менять свои планы на отдых, предпочитая азиатским направлениям Кубу и Доминикану и Северную Европу.

– Доля тех, кто придерживается своего выбора азиатских направлений (Таиланд, Вьетнам и Индия), за последние недели существенно снизилась, – рассказала «Комсомолке» турагент Людмила Степанова. – В целом, начиная с конца января, в сети заметили общее снижение бронирований примерно на 10-15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связывают не столько с коронавирусом, сколько с возможным изменением в распределении самого спроса.

Рекомендации Ростуризма и Роспотребнадзора – не запрет. Окончательное решение о поездке должен принимать в итоге сам турист. И оно, конечно, будет зависеть от ситуации. Но надо помнить, что рекомендации Ростуризма дают отпускникам все основания требовать всю стоимость тура.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Телефон горячей линии для туристов: 8 (499) 678-12-03.

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