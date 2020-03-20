2020-03-20T08:52:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Врачи ОКБ сняли видео о профилактике коронавируса под песню группы Little Big

Медики рязанской Областной больницы за 15 секунд дали три важных рекомендации
Яков РЫКОВ
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Фото: рязанская ОКБ.Фото: рязанская ОКБ.
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Врачи рязанской ОКБ сняли короткий видеоролик, в котором под песню Uno группы Little Big показали самые важные рекомендации на время пандемии коронавирусной инфекции. Видео на своей странице «ВКонтакте» выложил главный врач Областной клинической больницы Дмитрий Хубезов.

В ролике врачи за 15 секунд дают следующие рекомендации:

- не касаться друг друга во время приветствий;

- мыть руки и обрабатывать их антисептиками как можно чаще;

- не трогать лицо руками. Если на лице маска, то не прикасаться к ней.

Напомним, Little Big должны были выступить на «Евровидении-2020» именно с песней Uno, но из-за распространения коронавируса, мероприятие перенесли на 2021 год.

Профилактика коронавируса под песню группы Little Big.Источник видео: рязанская ОКБ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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