Врачи ОКБ сняли видео о профилактике коронавируса под песню группы Little Big
Врачи рязанской ОКБ сняли короткий видеоролик, в котором под песню Uno группы Little Big показали самые важные рекомендации на время пандемии коронавирусной инфекции. Видео на своей странице «ВКонтакте» выложил главный врач Областной клинической больницы Дмитрий Хубезов.
В ролике врачи за 15 секунд дают следующие рекомендации:
- не касаться друг друга во время приветствий;
- мыть руки и обрабатывать их антисептиками как можно чаще;
- не трогать лицо руками. Если на лице маска, то не прикасаться к ней.
Напомним, Little Big должны были выступить на «Евровидении-2020» именно с песней Uno, но из-за распространения коронавируса, мероприятие перенесли на 2021 год.
Профилактика коронавируса под песню группы Little Big.Источник видео: рязанская ОКБ
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ИСТОЧНИК KP.RU