При обходе приехавших из-за границы рязанцев не застают дома

20 Март 2020 2020-03-20T11:43:12+03:00

Притом по возвращении из поездки человек должен уходить на двухнедельную самоизоляцию

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В Рязани люди, прибывшие из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, не соблюдают самоизоляцию. Такой вывод сделал журналист Владимир Фролов, который прошелся вместе с волонтерами-медиками по четырем адресам: на улицах МОГЭС, Шевченко и в Троллейбусном переулке. Ни одного человека дома не оказалось. Даже с учетом того, что далеко не все живут по прописке, факт достаточно тревожный и показательный.

Напомним, от жителей региона требуют сообщать о возвращении из поездок: в Роспотребнадзор – 8(800)100-22-62; либо на горячую линию – 8(4912) 50-64-87. Человека на 14 дней помещают под медицинское наблюдение по месту жительства либо в обсерватор, оформляют больничный. Двухнедельная изоляция связана с аналогичным максимальным инкубационным периодом COVID-19 (временем между заражением и появлением симптомов).

Чтобы по домам под благим предлогом не ходили мошенники, волонтеры имеют при себе паспорт, а также студенческий билет или книжку ординатора. Их список размещен на сайте РязГМУ. Кроме того, подтвердить личности участников рейда рязанцы могут по телефонам райотделов МВД: 8(4912) 28-29-01 (Советский), 21-02-72 (Октябрьский), 33-01-72 (Московский), 29-94-18 (Железнодорожный).

КСТАТИ

Самая важная подтвержденная информация о COVID-19 (инфекционном заболевании, возбудителем которого является SARS-CoV-2) собрана на сайте Всемирной организации здравоохранения. Специальный раздел открыт и управлением Роспотребнадзора по Рязанской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU