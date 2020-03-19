Николай Любимов попросил рязанцев воздержаться от посещения общественных мест
Губернатор Рязанской области Николай Любимов обратился к жителям региона в связи с первым подтвержденным случаем заболевания коронавирусной инфекцией. Глава региона заявил, что ситуация управляемая, но опасность по-прежнему остается высокой.
«Я обращаюсь ко всем жителям нашего региона, особенно вернувшимся из заграничных поездок. Прошу строго соблюдать установленный противоэпидемический режим, немедленно сообщать о своем прибытии», - написал губернатор на своей странице «ВКонтакте» и попросил всех жителей «в ближайшие две недели по возможности воздержаться от посещения общественных мест».
При этом глава региона отметил, что инфицированный сейчас находится в индивидуальном боксе, его состояние удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме. Все контактировавшие с ним изолированы.
Также Любимов добавил, что в регионе планируют организовать пошив медицинских масок, а запаса продуктов на складах должно хватить как минимум на два месяца.
Напомним, заболевание COVID-19 диагностировали у мужчины, вернувшегося из поездки во Францию. Его поместили в стационар.
Обращение к рязанцам в связи с первым случаем заражения новым коронавирусом.
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ИСТОЧНИК KP.RU