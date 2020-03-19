В Рязани выявлен первый зараженный коронавирусом

19 Март 2020 2020-03-19T16:55:46+03:00

COVID-19 диагностировали у мужчины, который вернулся из Франции

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19 марта в Рязани официально выявлен первый случай заражения новым коронавирусом. Заболевание COVID-19 диагностировали у мужчины, вернувшегося из поездки во Францию. Его поместили в стационар.

- Все необходимые действия проводятся, меры, которые предусмотрены в этом случае, реализуются в полном объеме с привлечением УВМД и остальных заинтересованных ведомств, - цитирует пресс-служба областного правительства вице-губернатора Игоря Грекова.

По словам Грекова, изолированы также те люди, которые контактировали с зараженным.

По состоянию на 16.00 четверга в регионе под медицинским наблюдением находятся 347 человек, все проходят лабораторное обследование. 71 человек признан здоровым и покинул карантин.

КСТАТИ

Самая важная подтвержденная информация о COVID-19 (инфекционном заболевании, возбудителем которого является SARS-CoV-2) собрана на сайте Всемирной организации здравоохранения. Специальный раздел открыт и управлением Роспотребнадзора по Рязанской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU