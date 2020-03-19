В Рязанской области вводят новые ограничения из-за коронавируса

19 Март 2020 2020-03-19T11:39:17+03:00

Официально сообщается, что COVID-19 до Рязанской области еще не добрался. Однако превентивные меры усиливаются с каждым днем. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Роспотребнадзор издал постановление с рядом поручений и рекомендаций для борьбы с распространением инфекции

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Главный санитарный врач Рязанской области Лариса Сараева подписала постановление о дополнительных мероприятиях против завоза и распространения коронавирусной инфекции. В числе прочего оно касается организаций разных форм собственности. Так, Роспотребнадзор рекомендовал учреждениям спорта (фитнес-клубам, бассейнам и др.), кинотеатрам и детским зонам в торговых центрах приостановить работу до 30 марта, а массовые мероприятия, если они планировались, перенести на более поздний срок.

Юрлицам предписали ежедневно измерять сотрудникам температуру, проводить дезинфекцию помещений, по возможности переходить на дистанционный режим работы и не допускать к работе тех, кто вернулся из других стран. Последние, как уже сообщалось, должны оповестить о своем приезде медиков и уйти на двухнедельный карантин. Минздрав, в свою очередь, обязан обеспечить для них ежедневное медицинское наблюдение и оформление больничного.

Приведем еще несколько примеров рекомендаций/поручений:

- медучреждениям прекратить работу дневного стационара и допуск посетителей в организации стационарного типа;

- отменить проведение плановой диспансеризации и профилактических медицинских осмотров;

- полиции обеспечить контроль за соблюдением изолированными всех ограничений и запретов;

- прекратить допуск посетителей в учреждения социальной защиты населения стационарного типа (дома ребенка, детские дома, интернаты и др.).

С полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте областного управления Роспотребнадзора.

КСТАТИ

Самая важная подтвержденная информация о COVID-19 (инфекционном заболевании, возбудителем которого является SARS-CoV-2) собрана на сайте Всемирной организации здравоохранения. Специальный раздел открыт и управлением Роспотребнадзора по Рязанской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU