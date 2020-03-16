2020-03-16T16:49:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Сорокина: В Рязани не будут проводить массовые мероприятия

Также глава администрации города вслед за губернатором призвала сообщать о возвращении из заграничных поездок
Антон КОНОВАЛОВ
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Несмотря на отсутствие в Рязани официально подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом (SARS-CoV-2), городские власти решили ввести ряд дополнительных мер, чтобы снизить риск распространения инфекции. Как уже сообщалось, с 17 по 30 марта в школах областного центра объявлены каникулы. На то же самое время (как минимум) закрываются другие учреждения образования, спорта и культуры, включая библиотеки.

- В детских садах вводится свободное посещение. Если есть возможность, лучше оставить ребенка дома. В городе не будут проводиться массовые мероприятия, - заявила глава администрации Рязани Елена Сорокина.

Вслед за губернатором градоначальница обратилась к землякам с просьбой по возвращении из заграничных поездок оформлять больничные листы и проходить карантин. Ретранслировала Сорокина еще несколько рекомендаций:

- всем жителям - соблюдать гигиену, проводить влажную уборку и проветривать помещения;

- руководителям – не направлять сотрудников в командировки, собрания и совещания проводить дистанционно, не допускать до работы сотрудников с недомоганиями;

- перевозчикам – проводить дезинфекцию транспортных средств.

Градоначальница выразила мнение, что лучше действовать на опережение из-за высокой цены ошибки и попросила рязанцев отнестись с пониманием.

КСТАТИ

Самая важная подтвержденная информация о COVID-19 (инфекционном заболевании, возбудителем которого является SARS-CoV-2) собрана на сайте Всемирной организации здравоохранения. Специальный раздел открыт и управлением Роспотребнадзора по Рязанской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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