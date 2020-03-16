Сорокина: В Рязани не будут проводить массовые мероприятия

16 Март 2020 2020-03-16T16:49:41+03:00

Также глава администрации города вслед за губернатором призвала сообщать о возвращении из заграничных поездок

Изменить размер текста: A A

Несмотря на отсутствие в Рязани официально подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом (SARS-CoV-2), городские власти решили ввести ряд дополнительных мер, чтобы снизить риск распространения инфекции. Как уже сообщалось, с 17 по 30 марта в школах областного центра объявлены каникулы. На то же самое время (как минимум) закрываются другие учреждения образования, спорта и культуры, включая библиотеки.

- В детских садах вводится свободное посещение. Если есть возможность, лучше оставить ребенка дома. В городе не будут проводиться массовые мероприятия, - заявила глава администрации Рязани Елена Сорокина.

Вслед за губернатором градоначальница обратилась к землякам с просьбой по возвращении из заграничных поездок оформлять больничные листы и проходить карантин. Ретранслировала Сорокина еще несколько рекомендаций:

- всем жителям - соблюдать гигиену, проводить влажную уборку и проветривать помещения;

- руководителям – не направлять сотрудников в командировки, собрания и совещания проводить дистанционно, не допускать до работы сотрудников с недомоганиями;

- перевозчикам – проводить дезинфекцию транспортных средств.

Градоначальница выразила мнение, что лучше действовать на опережение из-за высокой цены ошибки и попросила рязанцев отнестись с пониманием.

КСТАТИ

Самая важная подтвержденная информация о COVID-19 (инфекционном заболевании, возбудителем которого является SARS-CoV-2) собрана на сайте Всемирной организации здравоохранения. Специальный раздел открыт и управлением Роспотребнадзора по Рязанской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU