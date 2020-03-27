В Рязанской области усилили меры против распространения коронавируса

27 Март 2020 2020-03-27T16:54:55+03:00

Опубликовано новое распоряжение губернатора, где, в том числе, содержатся ограничения на нерабочую неделю

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27 марта губернатор Николай Любимов подписал распоряжение об усилении мер против распространения коронавирусной инфекции COVID-2019 в Рязанской области. Содержание пунктов, которыми дополнили предыдущую редакцию документа, глава региона изложил в своем обращении днем ранее.

В частности, с 28 марта по 5 апреля должны приостановить работу организации сферы услуг, в том числе общественного питания. Последние могут перейти в режим доставки и готовить на вынос. Тем же распоряжением, как пояснили в пресс-службе областного правительства, «вводится обязательное соблюдение режима самоизоляции граждан в возрасте старше 60 лет, а также людей с серьезными хроническими заболеваниями».

Кроме того, власти намерены закрыть для посещения территории общего пользования (набережные, скверы, парки) и рекомендовали всем гражданам воздержаться от посещения религиозных объектов. С полным текстом документа можно по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU