26 Март 2020 2020-03-26T22:01:30+03:00

Нерабочая неделя в Рязани с 28 марта по 5 апреля: что закрыто и что будет работать. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Неделя с 28 марта по 5 апреля 2020 объявлена в России нерабочей. Рассказываем, что закрыто и что будет работать в Рязани в эти дни [видео]

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26 марта губернатор Рязанской области Николай Любимов выступил с обращением к жителям региона.

— Как бы не удавалось эффективно бороться с коронавирусом, полностью отгородиться от инфекции не получится - это объективно невозможно. Мы сумели максимально быстро привести в боевую готовность нашу систему оперативной медицинской помощи. У нас получается работать организованно и эффективно, но ситуация постоянно меняется, — сказал глава региона. — Я предполагаю, что многие захотят во время вынужденных каникул выйти из дома, собраться и отдохнуть в общественных местах. А это в нынешних условиях опасно для жизни многих людей.

По словам губернатора, с 28 марта по 5 апреля в Рязанской области будет приостановлена работа всех объектов торговли, рынков, торгово-развлекательных центров.

Работать будут только: аптеки и магазины, другие объекты, торгующие продовольствием и товарами первой необходимости.

Не будут работать в Рязани ярмарки выходного дня.

Исключения: в будние дни ярмарочная торговля разрешается только при размещении торговых мест на расстоянии пяти метров друг от друга и обеспечения продавцов масками и перчатками.

Не будут работать рестораны, кафе, буфеты, кофейни, бары и другие предприятия общественного питания.

С 28 марта по 5 апреля во время нерабочей недели не будут работать: парикмахерские, салоны красоты, SPA-салоны, массажные салоны, бани и сауны.

До 12 апреля в Рязанской области запрещено проводить спортивные, зрелищные и другие мероприятия.

Кроме того, в Рязани запрещено посещать парки, скверы и другие общественные места.

По 14 апреля вводится режим самоизоляции для граждан старше 60 лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/769023" frameborder="0"></iframe> Губернатор Николай Любимов ввел жесткие ограничительные меры в Рязани.В Рязани будут закрыты кафе, рестораны, парикмахерские, торговые центры, парки и скверы

— Кроме того, организации, предоставляющие услуги ЖКХ и услуги связи, должны на этот период исключить меры ответственности за долги по оплате для граждан, которые находятся в самоизоляции, — продолжает губернатор. — Будет обеспечена возможность дистанционного оформления больничных. Для граждан с симптомами ОРВИ, которые в недавнем времени вернулись из неблагополучных по эпидемической ситуации стран, а также людей в возрасте от 60 лет организуют медицинское обслуживание на дому. Для этого усилили выездную амбулаторную службу.

Для работы общественного транспорта подготовлен регламент действий в условиях особого режима. Предусмотрено проведение регулярной, обязательной дезинфекции салона. Гостиницам, хостелам, базам отдыха необходимо соблюдать условия загрузки номерного фонда – не более, чем на 20%.

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ИСТОЧНИК KP.RU