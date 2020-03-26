26 Март 2020 2020-03-26T21:11:24+03:00

Коронавирус в Рязани: губернатор наградил главу Роспотребнадзора за борьбу с вирусом.

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26 марта губернатор Николай Любимов подписал распоряжение о награждении памятным знаком «За наивысшие достижения» главы регионального Роспотребнадзора Ларисы Сараевой.

«За большой личный вклад в работу по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Рязанской области и обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения», - говорится в сообщении.

Отметим, что по состоянию на 26 марта 16:00 под наблюдением врачей находятся 916 человек, все проходят лабораторное обследование на коронавирус, по-прежнему заражены два человека. В Рязани сохраняется режим повышенной готовности.

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ИСТОЧНИК KP.RU