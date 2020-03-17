2020-03-17T16:05:22+03:00
Общество

В Рязани ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Николай Любимов
Яков РЫКОВ
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В Рязани ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса.В Рязани ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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С 17 марта на территории Рязанской области введен режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Николай Любимов.

Согласно распоряжению Любимова, всем гражданам, посещавшим страны, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, необходимо предоставить всю информацию на горячую линию по номеру телефона +7 (4912) 50-64-87.

Отдельно в распоряжении главы региона прописаны поручения минздраву, минобру, минкульту, минспорта и другим ведомствам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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