В Рязани ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

17 Март 2020 2020-03-17T16:05:22+03:00

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С 17 марта на территории Рязанской области введен режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Николай Любимов.

Согласно распоряжению Любимова, всем гражданам, посещавшим страны, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, необходимо предоставить всю информацию на горячую линию по номеру телефона +7 (4912) 50-64-87.

Отдельно в распоряжении главы региона прописаны поручения минздраву, минобру, минкульту, минспорта и другим ведомствам.

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ИСТОЧНИК KP.RU