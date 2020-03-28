28 Март 2020 2020-03-28T18:41:29+03:00

Коронавирус в Рязани: рязанцев обязали сообщать о возвращении из других регионов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Режим повышенной готовности в Рязани: рязанцев обязали сообщать о приезде из других регионов

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28 марта губернатор Николай Любимов подписал очередное распоряжение, касаемое усиления противодействия распространению коронавирусной инфекции в Рязанской области.

Согласно документу, посещавшие другие регионы России и прибывшие в Рязанскую область после 15 марта, обязаны сообщить об этом на горячие линии районов и городских округов по месту своего пребывания или жительства.

КОМУ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОБЕСПЕЧИТЬ САМОИЗОЛЯЦИЮ

Гражданам, прибывшим в Рязань из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании, а также других государств с неблагополучной ситуацией с распространением коронавируса, необходимо обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней.

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ИСТОЧНИК KP.RU