2020-03-28T18:41:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани: рязанцев обязали сообщать о возвращении из других регионов

Режим повышенной готовности в Рязани: рязанцев обязали сообщать о приезде из других регионов
Яков РЫКОВ
Поделиться:
Коронавирус в Рязани: рязанцев обязали сообщать о возвращении из других регионов.Коронавирус в Рязани: рязанцев обязали сообщать о возвращении из других регионов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

28 марта губернатор Николай Любимов подписал очередное распоряжение, касаемое усиления противодействия распространению коронавирусной инфекции в Рязанской области.

Согласно документу, посещавшие другие регионы России и прибывшие в Рязанскую область после 15 марта, обязаны сообщить об этом на горячие линии районов и городских округов по месту своего пребывания или жительства.

КОМУ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОБЕСПЕЧИТЬ САМОИЗОЛЯЦИЮ

Гражданам, прибывшим в Рязань из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании, а также других государств с неблагополучной ситуацией с распространением коронавируса, необходимо обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Коронавирус в Рязани: в регион приехали 8 тысяч человек из других областей

В поселки и города Рязанской области прибыли туристы, дачники, а также граждане, которые пожелали проведать родственников. Около четырехсот из них взяли на контроль (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Рязани: рязанцев обязали сообщать о возвращении из других регионов
В Рязани полиция закрыла ночной клуб Iron Bee Bar
Марию Голубкину осудили поклонники за шуточное видео под Рязанью
В Рязани во время капремонта рабочие разрушили часть объекта культурного наследия
Появилось видео с места ДТП на мосту через Оку в Рязани
Из-за ДТП на солотчинском мосту образовалась огромная пробка
На улице Островского иномарка сбила женщину с ребенком
Перинатальный центр в Рязани закрыли на санобработку
Коронавирус в Рязани: власти увеличили число лабораторий для тестирования на инфекцию
Коронавирус в Рязани: в регион приехали 8 тысяч человек из других областей
Под Шацком погиб водитель Great Wall, вылетев на скорости с трассы
Рязанский КВЦ получит кредит в 28 млн рублей на покупку помещений
Нерабочая неделя в Рязани: как будут работать ТРЦ «Малина» и подземный паркинг
Чтобы избавиться от лишнего веса, рязанцу установили в желудок баллон
На трассе в Рязанской области таксист насмерть сбил двух лосей
Коронавирус в Рязани, ситуация на 28 марта: два человека заражено, 1290 - под наблюдением
Полиция проводит масштабные рейды по ресторанам и кафе Рязани
Режим работы отделений Сбербанка в выходную неделю
Коронавирус в Рязани: городские депутаты заседали в защитных масках
Аркадий Фомин обратился к однопартийцам
Коронавирус в Рязани: три человека госпитализированы с подозрением на инфекцию
Нерабочая неделя в Рязани: центральный автовокзал сократит число рейсов до Москвы
Из-за карантинных мер в Рязани закрывают 33 парка и сквера
Рязанская прокуратура ищет специалиста по защите информации