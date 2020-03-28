28 Март 2020 2020-03-28T12:09:59+03:00

Коронавирус в Рязани: в регион приехали 8 тысяч человек из других областей. Фото: Олег УКЛАДОВ

В поселки и города Рязанской области прибыли туристы, дачники, а также граждане, которые пожелали проведать родственников. Около четырехсот из них взяли на контроль

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В оперативные штабы Рязанской области поступили сообщения о 8 тысячах граждан, прибывших в районы из других регионов, в том числе из-за рубежа. Это люди, приехавшие в города и поселки в качестве туристов, на выходные к родственникам или на время дачного сезона.

На контроль власти взяли 380 человек, которые до истечения срока карантина будут находиться в самоизоляции.

Отмечается, что всего области проверили более 65 тысяч домовладений. Более 150 звонков поступили на горячие линии. В выходные дни эта работа продолжается в усиленном режиме.

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ИСТОЧНИК KP.RU