Коронавирус в Рязани: в регион приехали 8 тысяч человек из других областей
В оперативные штабы Рязанской области поступили сообщения о 8 тысячах граждан, прибывших в районы из других регионов, в том числе из-за рубежа. Это люди, приехавшие в города и поселки в качестве туристов, на выходные к родственникам или на время дачного сезона.
На контроль власти взяли 380 человек, которые до истечения срока карантина будут находиться в самоизоляции.
Отмечается, что всего области проверили более 65 тысяч домовладений. Более 150 звонков поступили на горячие линии. В выходные дни эта работа продолжается в усиленном режиме.
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ИСТОЧНИК KP.RU