Коронавирус в Рязани: стало известно, сколько рязанцев позвонили в единый call-центр
Региональное министерство труда и социальной защиты населения опубликовало данные о работе единого круглосуточного call-центра, созданного по распоряжению губернатора из-за сложной эпидемиологической обстановки.
Обращения граждан круглосуточно принимаю по телефону +7 (4912) 39-20-71. Операторы формируют от граждан, находящихся в зоне риска, заявки на покупку продуктов, лекарств, а также оказывают психологическую поддержку. Всего на 14.00 1 апреля в call-центр обратились 967 человек. Всем им оказана необходимая помощь.
Кроме того, в регионе продолжает работать call-центр РязГМУ им. Павлова. Здесь заявки принимаются с 8.00 до 18.00 по телефонам +7 (4912) 97-18-13 и +7 (4912) 97-19-00. Волонтеры-медики приняли 289 звонков, оказано 84 услуги.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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