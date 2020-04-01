Коронавирус в Рязани: стало известно, сколько рязанцев позвонили в единый call-центр

1 Апр 2020 2020-04-01T16:55:36+03:00

На два часа дня 1 апреля телефоном воспользовались почти 1000 человек

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Региональное министерство труда и социальной защиты населения опубликовало данные о работе единого круглосуточного call-центра, созданного по распоряжению губернатора из-за сложной эпидемиологической обстановки.

Обращения граждан круглосуточно принимаю по телефону +7 (4912) 39-20-71. Операторы формируют от граждан, находящихся в зоне риска, заявки на покупку продуктов, лекарств, а также оказывают психологическую поддержку. Всего на 14.00 1 апреля в call-центр обратились 967 человек. Всем им оказана необходимая помощь.

Кроме того, в регионе продолжает работать call-центр РязГМУ им. Павлова. Здесь заявки принимаются с 8.00 до 18.00 по телефонам +7 (4912) 97-18-13 и +7 (4912) 97-19-00. Волонтеры-медики приняли 289 звонков, оказано 84 услуги.

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ИСТОЧНИК KP.RU