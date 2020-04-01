Коронавирус в Рязани: временно прекращена регистрация браков и разводов
Во вторник, 31 марта, губернатор Рязанской области Николай Любимов подписал распоряжение, касающееся деятельности органов ЗАГС на территории региона.
Временно приостанавливается государственная регистрация заключения и расторжения браков. Ведомству необходимо обеспечить изменение дат, определенных ранее, на даты после 1 июня 2020 года.
В распоряжении уточняется, что в исключительных случаях ЗАГС все-таки будет расписывать молодоженов, но без свидетелей. В зал кроме жениха и невесты не допустят никого из приглашенных лиц.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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