2020-04-13T15:34:57+03:00
Общество

Экспертиза творога: заниженная жирность и повышенная кислотность

«Комсомолка» проверила качество творога, продающегося в рязанских магазинах. Теперь к пасхе рязанцы смогут выбирать из по-настоящему качественных марок
Александр КАРАВАЕВ
Поделиться:
Для экспертизы мы закупили семь марок творога, шесть – с заявленной жирностью 9%, и один – 5%.Для экспертизы мы закупили семь марок творога, шесть – с заявленной жирностью 9%, и один – 5%.
Изменить размер текста:

Приближается светлый праздник Пасхи. Кулинарным символом его являются, конечно, крашеные яйца и куличи. А также творожная пасха, символизирующая Гроб Господень. Традиционно пасху делают из творога, причем отбирают самый лучший. Но как его выбрать, чтобы получилось и красиво, и вкусно, и безопасно? Помочь нашим читателям выбрать качественный и безопасный творог смогут результаты нашей традиционной молочной экспертизы.

ДО ЛАБОРАТОРИИ

Мы закупили семь марок творога, шесть – с заявленной жирностью 9%, и один – 5%, ибо данный производитель жирнее не делает. Это были как наши традиционные участники, местные продукты из Старожилова, Сасова, Мурмина, «Жито», «Амка», так и гости области из Чувашии торговой марки «Каждый день», принадлежащей сети «Ашан», и один импортный образец – белорусская «Минская марка». Весь творог был в пределах срока годности, самым свежим из них оказался сасовский (дата производства соответствовала дню покупки), а самым лежалым – белорусский (наверное, потому, что до Минска расстояние на порядок больше, чем до Сасова). Вся закупленная продукция была переложена в пронумерованные контейнеры и отправлена на экспертизу в областную ветлабораторию. Но пока там проводили исследования, у нас было время проверить качество народным способом…

ХОЧЕШЬ УЗНАТЬ КАЧЕСТВО ТВОРОГА - СДЕЛАЙ ИЗ НЕГО СЫРНИКИ

Почему-то так считается в народе. Если творог хороший – из него получаются плотные сырники, а в плохой надо вбивать много муки, чтобы это блюдо приобрело форму. Стандартным рецептом является соотношение 200 граммов творога, 1 яйцо С1, столовая ложка (с горкой) муки, чайная ложка сахара, щепотка соли. Такие пропорции мы и использовали.

Белорусский творог был очень водянистым, сырники из него формировались плохо, и получились больше похожими на толстые оладьи.

Из старожиловского творога и творога марки «Жито» сырники формировались хорошо, как из пластилина (в хорошем смысле!), и на вид выглядели очень аппетитно.

Сасовский творог оказался очень сухим, и сырники из него хоть и держали форму, но готовы были развалиться в любой момент.

«Амка», «Каждый день» и творог из Мурмина и показали себя стандартно, только у «Амки» консистенция была немного жиже, но не до такой степени, как у белорусов.

И вот настал час дегустации. Сотрудникам редакции было предложено отведать сырников, лежащих в пронумерованных тарелках, дабы субъективное мнение о марке не оказывало влияние на оценку. Каждому дегустатору было предложено оценить вкус каждого образца и выбрать три понравившихся.

Образец №1 («Минская марка»): зернистый, но приятный вкус, аромат творога, но слишком мягкий. Не понравился только одному. Шесть голосов.

Образец №2 («Жито»): творог как будто забродивший, как сказал один из дегустаторов, «с градусом», вкус теста или мягкого сыра. Два голоса.

Образец №3 (Старожилово): жесткие, но однородные, напоминают творожную массу, с характерным запахом молока. Один голос.

Образец №4 (Сасово): сухие, но структура творога сохранена, ощущение, что сделаны из лежалого сырья, вкус есть, но выражен слабо. Два голоса.

Образец №5 (Мурмино): кисловатые, но не так как образец № 2, вкус творога есть, аромата – нет. Три голоса.

Образец №6 («Амка»): нейтральные, но хорошие. Одному из дегустаторов показалось, что они слаще остальных (хотя количество сахара было везде одинаковым!). Ощущение, что сделаны из зернистого, но жирного творога. Восемь голосов.

Образец №7 («Каждый день»): тут противоречиво. Одному их вкус напомнил тесто на кефире, а другой дегустатор посчитал эти сырники «классикой жанра». Вкус ненасыщенный, нейтральный, отдает сывороткой. Два голоса.

Когда карты были открыты, и объявлено, какой производитель скрывается за каждым номером, это вызвало определенный шок. Ведь в лидерах оказался производитель, которого за глаза критиковали. Но против оценок не попрешь – вы же его выбрали САМИ. Вот она, сила стереотипного мышления! Так что можем поздравить «Амку» с победой в борьбе за вкусы сотрудников нашей редакции.

Но выявился еще один парадокс. Самыми вкусными были признаны самые некрасивые сырники, так называемые разбредушки – «Минская марка» и «Амка», а самые на вид аппетитные оказались внизу рейтинга вкусовых симпатий. Вот уж действительно, не все то золото, что блестит.

САМЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ - ОБМАН

Согласно результатам экспертизы, все виды творога соответствовали стандартам, но с небольшими исключениями по отдельным кислотам (см. таблицу). Так, у творога из Мурмина оказался традиционно завышен показатель линолевой кислоты, и причина этого была выяснена в предыдущих публикациях – использование при кормлении коров высокожирных кормов (жмыха и шрота).

Таблица с результатами лабораторного исследования.

Таблица с результатами лабораторного исследования.

У творога «Жито» оказался немного завышенный показатель масляной кислоты, но, по словам эксперта по молоку и молочной продукции Рязанской облветлаборатории Григория Заболотина, это не страшно и может являться результатом небольшой погрешности. Но у творога этой марки оказался другой недостаток – была занижена жирность, и вместо заявленных 9%, фактически оказалось 5%.

Самый лучший показатель по соотношению жирных кислот оказался у сасовского творога – практически идеальный молочный профиль. То есть это самый натуральный продукт. Однако радоваться было рано. Жирность молочного продукта этого производителя оказалась заниженной в 10 (!) раз! Вместо положенных 5%0,5%. То есть это был обезжиренный творог. Мы закупили его вновь и отдали в лабораторию. Результат оказался лучше, но все равно не соответствующим – 3,5%.

Как нам пояснили представители данного производителя, в первом случае была перепутана упаковка (завернули не в ту бумагу), а во втором – скорее всего, перед фасовкой не была включена мешалка, в результате чего кому-то достался более жирный, а кому-то менее жирный творог, ведь в процессе его приготовления жир в емкости распределяется неравномерно: вверху его больше, внизу меньше. Но как нас заверили, с сотрудниками производства будет проведена определенная работа по недопущению таких ошибок. Образно говоря, за не включенную мешалку кто-то получит мешалкой по одному месту. Надеемся, так оно и будет.

Так какой творог лучше пустить на пасху? Тут однозначного ответа нет. В сасовский надо будет в любом случае добавлять больше сливочного масла, чтобы компенсировать потерю жира. А белорусский творог придется дополнительно отжать, чтобы удалить из него лишнюю сыворотку, и сделать массу более пластичной. Поэтому, если не хочется возиться, лучше подойдут середнячки нашего рейтинга, как лабораторного, так и дегустационного.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Светлана Арканова, врач-диетолог:

– Творог – прекрасный источник белка. Но это довольно тяжелый продукт, поэтому его надо есть или утром, или не позднее, чем за четыре часа до сна. Что касается жирности, то самый идеальный вариант – это творог с содержанием жира в 2-4%, в этом случае он принесет максимальную пользу и не навредит фигуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Пятёрочка» предоставит дополнительные скидки для волонтеров
Россия, как и весь остальной мир, сейчас старается противостоять охватившей планету пандемии коронавируса. Ближайшие апрельские дни объявлены нерабочими, жителям, особенно пожилым (65+), предписано не покидать свои квартиры и дома
Россиянам предложат продукты и товары первой необходимости без наценки
Крупнейшие российские ритейлеры Х5 Retail Group (торговые сети «Пятёрочка», «Перекресток» и «Карусель») и «Магнит» не менее чем на месяц обнулят торговую наценку на отдельные категории социально значимых товаров
Дорогие бабушки и дедушки, будьте здоровы! Вы нам очень нужны
В подъездах жилых домов появились плакаты, призывающие помогать пожилым людям во время карантина. Ведь в мире пока продолжает распространяться коронавирус COVID-19, который наиболее опасен для пожилых людей. Им сейчас лучше реже выходить из дома
В магазинах «Пятерочка» стало больше местных продуктов
2019 год для X5 Retail Group, ведущей мультиформатной розничной компании России, стал очень успешным в направлении сотрудничества с производителями и поставщиками тех регионов, где расположены ее супермаркеты и универсамы
Новости 24
Рязанские красавицы сняли зажигательный клип в условиях самоизоляции
Нуждающиеся семьи с детьми обеспечат гаджетами для онлайн-обучения в условиях пандемии
Отменен целый ряд поездов, следующих через Рязань
В «Рязаньгоргаз» обеспечена непрерывная деятельность
«Ростелеком» открыл регистрацию на онлайн-хакатон VirusHack
Коронавирус в Рязани и области: обновленный список населенных пунктов, где выявили зараженных
ВООПиК: Мародеры жгут и разбирают строения усадьбы Фон-Дервиза в Старожилове
Жители рязанского поселка Листвянка подумали, что обнаружили мину
Коронавирус в Рязани, ситуация на 13 апреля 13.00: под наблюдением 761 человек
Бешеный хорек укусил пожилую жительницу рязанской глубинки
«Мармакс» анонсировал каталог квартир по специальным ценам
Максимальная сумма для получения «кредитных каникул» увеличена
Трое больных коронавирусом в Рязани снова стали дышать самостоятельно
Коронавирус в Рязани: власти приостановили действие двух транспортных карт
Маршрутка в Рязани вылетела на тротуар и сбила женщину
Касимовцы записали видеообращение в адрес губернатора Любимова
Режим ограничения в Рязани: стало известно, как могут работать салоны красоты
Коронавирус в Рязанской области подтвердился еще у 18 человек
Коронавирус в Рязанской области: в Касимове призвали посещать храмы РПЦ в масках
В Старожиловском районе приступили к капремонту двух мостов
Коронавирус в Рязани, ситуация на 13 апреля 8.00: под меднаблюдение поместили 33 человек
Режим самоизоляции: 13 апреля в семи районах Рязанской области отключат электричество
Коронавирус в Рязани: в область из других регионов приехали 43 тысячи граждан